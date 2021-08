Furacão Henri pode atingir Nova York ; população em alerta máximo

Nova York em alerta máximo pela chegada do Furacão Henri, que deve atingir a cidade domingo

Segundo meteorologistas, o furacão Henri pode avançar rumo ao Nordeste dos EUA, enquanto deve ganhar força, podendo atingir Nova York neste domingo. Avisos pedem para que pessoas não viagem, não saiam de casa neste final de semana. O furacão deve ter impacto em Nova Jersey e Connecticut, chegando a Boston, Massachussets

Da Redação

Vários avisos em Nova York e região pedem para que pessoas não viagem, não saiam de casa neste final de semana, em alerta ao Furacão Henri que se aproxima da cidade e da região neste domingo. Segundo meteorologistas, Henri está neste momento sobre o Oceano Atlântico, distante da costa, na altura dos estados da Geórgia e da Carolina do Sul. A tendência é a tempestade avançar neste sábado rumo ao Nordeste dos EUA, enquanto deve ganhar força e se converter e furacão e pode atingir Nova York.

Os alertas soaram entre os meteorologistas e as autoridades já na sexta-feira a partir do momento em que os modelos numéricos mudaram muito as suas projeções.

Os dados indicavam Henri permanecendo todo o tempo sobre o mar, sem alcançar à costa, entretanto, o gráfico apontou que a tempestade poderia tomar um rumo mais a Oeste, aproximando-se da costa Leste dos EUA, invadindo Nova York.

O furacão pode tocar a terra neste domingo, em Long Island, Nova York, segundo a projeção do “Centro Nacional de Furacões dos EUA”, com categoria 1. Ele seguirá para Nova Jersey e Connecticut, que também devem sofrer um impacto direto de Henri. Os alertas ainda apontam para a atuação do sistema na região da Nova Inglaterra, particularmente em Massachussets, onde está a cidade de Boston.

Em Nova York, já podem ser sentindo ventos e chuva forte, com a elevação da maré, que deve inundar regiões perto da praia e ainda provocar erosão costeiras, o que pode levar ao colapso de estruturas como casas na beira do mar.

A população de Nova York e região ainda têm na memória a supertempestade Sandy, de 2012 que trouxe graves consequências como blecaute em parte de Manhattan, inundações na ilha e outros pontos da cidade, e ainda forte erosão costeira.

Pessoas, na ocasião, permaneceram sem luz por semanas e até meses pela destruição da rede elétrica em pontos da região de Nova Jersey e Nova York, o que gerou imensas críticas às autoridades e empresas do setor elétrico à época.