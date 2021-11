Michele Obama e o ex-presidente Barack Obama oferecem bolsas de estudos à jovens líderes

A “Fundação Obama”, comandada pelo ex-presidente Barack Obama e Michelle Obama, promove anualmente as “Obama Foundation Scholars”, bolsas de estudo voltadas para jovens líderes de todas as partes do mundo. As inscrições já estão abertas – confira os detalhes

Da Redação

Atenção estudantes: a “Fundação Obama”, organização criada pelo ex-presidente Barack Obama e sua esposa, a advogada Michelle Obama, promove anualmente as “Obama Foundation Scholars”, bolsas de estudo voltadas para jovens líderes de todas as partes do mundo. A edição deste ano acaba de abrir as inscrições para estudantes internacionais e custeará um programa imersivo na “ Columbia University.”

As “Obama Scholars” fornecem bolsas integrais para líderes comprometidos em trabalhar coletivamente para resolver os maiores desafios contemporâneos, além de “criar um network global que ultrapasse áreas e fronteiras”, informa o site oficial da iniciativa. O objetivo das bolsas é que, após a formação, esses líderes voltem para seus países de origem e implementem novas ações para geração de impactos positivos.

“Obama Foundation Scholars”

As bolsas da “Obama Foundation” oferecem duas opções de programas, um para a “Universidade Columbia” e outro para a de Chicago. Entretanto, apenas a edição de “Columbia” está disponível para estudantes de qualquer instituição do mundo. As bolsas para a “Universidade de Chicago” são voltadas apenas para quem está cursando o último ano de mestrado na própria instituição.

Assim, as bolsas para a “Columbia University” oferecem um treinamento com duração de um ano letivo, que começa em agosto e termina em maio, e incluem atividades em período integral.

Para se inscrever no programa da “Columbia University”, é necessário comprovar experiência em liderança em uma comunidade, região ou país, que demonstre comprometimento em voltar para sua região após o programa e que tenha realizado contribuições significativas para suas áreas.

Além disso, é necessário apresentar fluência em inglês (TOEFL, IELTS ou Duolingo English Test), duas cartas de recomendação e ter inclinação para desenvolver atividades de impacto positivo para o futuro.

O programa da “Columbia” inclui: Seminários semanais de assuntos atuais de relevância; Workshops de desenvolvimento profissional e pessoal; Aprendizagem experimental; Planejamento do curso auditável; Uma “série de palestrantes sobre liderança inovadora”; Parceria com um conselheiro docente de Columbia; Subsídios mensais para custos de vida em Nova York; Moradia; Cobertura de todos os custos da universidade; Seguro Saúde; Despesas com viagens de ida e volta.

Para se inscrever, é necessário completar o formulário de aplicação online, e enviar um currículo vitae, com um resumo da carreira, histórico acadêmico e comprovantes. A inscrição também demanda o envio de um “video statement”, no formato de personal statement (depoimento pessoal), que tenha duração máxima de 3 minutos. Os vídeos podem ser publicados no Youtube ou Vimeo, e os participantes devem enviar o link no formulário.

Os Interessados devem se inscrever até o dia 22 de dezembro. Lembrando a “Fundação Obama” busca líderes para passar um ano com tudo pago na “Columbia University.”

Serviço

https://worldprojects.columbia.edu/application-information