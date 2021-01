Fredison Costa, sete vezes campeão da “Maratona Disney”, treina em Sorocaba (SP).

Longe das academias e das pistas de corrida, o maratonista brasileiro Fredison Costa – sete vezes campeão da “World Marathon Weekend” da Disney –, está no Brasil no momento, na cidade de Sorocaba (SP). Ele se prepara para “Olimpíadas de Tóquio”, e fala com exclusividade ao Site “Nossa Gente” sobre projetos e do reencontro com os filhos

Da Redação

Com o índice ainda preocupante da Covid-19 nos EUA, atletas de diversas modalidades esportivas limitaram suas condições de treinamentos, optando por métodos mais seguros, se preparando para futuras competições. Mas em que condições se encontra o maratonista Fredison Costa, que reside em Orlando? Colecionando inúmeros títulos – sete vezes campeão, dois vice-campeonatos e nove participações na “World Marathon Weekend” da Disney, consolidando favoritismo na prova de 42 quilômetros –, o brasileiro no momento está no Brasil, na cidade de Sorocaba (SP), onde segue com treinos diários, a partir das 5 horas da manhã, visando obter qualificação para competir nas “Olimpíadas de Tóquio”, no Japão.

Maratonista treina em sítio de São Paulo – “Treino em um sítio, em área arborizada, afastada do centro da cidade, o que traz segurança e tranquilidade às minhas atividades. Optei em vir para o Brasil porque posso ficar mais próximo dos meus filhos – Gustavo, 10, e Júlia, 12 –, e poder acompanha-los em suas atividades escolares, agora que estão mais em casa. Estou treinando sozinho aqui no sítio de Sorocaba, com as restrições das pistas de corridas e academias, mas em contato com o meu coach – o americano Broooks Johnson – , passando a ele as informações sobre o meu rendimento físico diário”.

Fredison coleciona títulos importantes – “No Brasil tenho muitos amigos – atletas e coach –, com quem mantenho contato. Nos meus treinamentos diários, às cinco horas da manhã, mantenho disciplina e foco, visando o meu melhor rendimento. É preciso treinar com qualidade, sem estresse, e é isso que eu tenho feito, utilizando os conhecimentos que adquiri ao longo de tantas competições importantes, que consolidaram a minha carreira de maratonista”, ressalta.

Formado em Educação Física pela “YMCA Sorocaba”, da cidade de Sorocaba, Fredison Costa mantém-se firme no propósito de disputar às “Olimpíadas de Tóquio” – ainda incerta de acontecer em 2021 –, com chances de estar entre os maratonistas representantes do Brasil. “Eu tenho que correr para me qualificar. Preciso disputar uma maratona de duas horas, onze minutos e trinta segundos no Brasil, garantindo qualificação para as ‘Olimpíadas de Tóquio’. Estou confiante, embora não estejam confirmadas as olimpíadas, ainda assim quero estar preparado. Eu me mantenho firme, trabalhando duro e olhando lá na frente”, enfatiza o maratonista.

Reencontro com os filhos, Gustavo e Júlia – Indagado sobre as dificuldades que a pandemia trouxe para importantes segmentos, incluindo o esporte, Fredison Costa foi categórico na resposta: “Em primeiro lugar, sou grato pela vida e pelos meus filhos. Vim para o Brasil porque ficou difícil permanecer em Orlando, sem competições e com restrições às academias e pistas de corrida. É um momento difícil para todos nós, e temos que nos adaptar à nova realidade. Perdi alguns patrocinadores, mas sou grato aos patrocinadores que continuam me apoiando – ‘New Balance’ e ‘Camila’s Restaurant’ em Orlando e Miami. Mas é preciso se manter seguro, se manter positivo sempre”, complementa.

Natural do Riachão de Jacuípe, interior da Bahia, região da caatinga, Fredison mudou-se para os EUA motivado pela habilidade e talento nas pistas de corrida. E obteve êxito, superando, inclusive, o consagrado maratonista americano, Nick Hilton, durante as competições. “Nunca poderia imaginar que um sujeito simples como eu estaria treinando com o ex-técnico da Seleção Olímpica dos Estados Unidos, Brooks Johnson”, e ter conquistando títulos significativos para a minha carreira. É uma dádiva, e tenho que agradecer a Deus por isso”, finaliza o maratonista.

Serviço

Fredison Costa – contato – 407- 748-8261

Facebook – Fredison Costa

Instagram- Fredison Costa Disney