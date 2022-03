Fraldas para bebê ficarão isentas de impostos na Flórida a partir do mês de julho

O projeto de lei que torna as fraldas de bebê isentas de impostos no estado da Flórida entrará em vigor em 1º de julho. A senadora Lauren Book, que apresentou a legislação, comemorou a aprovação

Da Redação

Para os papais jovens da Flórida a boa noticia é que um projeto de lei aprovado no último dia da Sessão Legislativa torna as fraldas de bebê isentas de impostos no estado da Flórida. O projeto de lei entrará em vigor em 1º de julho de 2022, que será de grande ajuda, principalmente às famílias de baixa renda.

A senadora Lauren Book, que apresentou a legislação, comemorou a aprovação em seu tweet: “Desde que fui eleita para o Senado da Flórida em 2016, tenho lutado para eliminar o imposto sobre fraldas para as famílias da Flórida. Depois de anos de trabalho duro, tenho orgulho de compartilhar que o orçamento estadual de 2022, aprovado hoje, finalmente inclui a eliminação do imposto sobre vendas de fraldas.”

De acordo com a lei, os itens incluídos na isenção tributária são: Fraldas descartáveis ​​e fraldas reutilizáveis; Substituição de fraldas reutilizáveis; Roupas e sapatos para crianças até cinco anos.