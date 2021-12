Fagulhas da queima de fogos, segundo bombeiros, provocaram começo de incêndio no Castelo

Um princípio de incêndio, no “Castelo da Cinderela”, no “Magic Kingdom”, na Disney, ocorreu na noite desta terça-feira, durante a queima de fogos. A área foi rapidamente evacuada pelo Corpo de Bombeiros de Reedy Creek, na Main Street

Da Redação

Foi um susto, e pessoas foram retiradas do local pela equipe de segurança. O “Castelo da Cinderela”, no “Magic Kingdom”, na Disney World, teve um princípio de incêndio, e precisou ser evacuado às pressas, segundo informaram os bombeiros no local. O incidente ocorreu na noite desta terça-feira, durante uma exibição de queima de fogos. As informações a princípio, alegam que fagulhas de fogos de artifício devem ter provocando o incêndio.

Visitantes que estavam no momento da queima de fogos no “Castelo da Cinderela”, contam que uma árvore pegou fogo, dentro do Magic Kingdom, provocando o fogo e fumaça. Um caminhão do Corpo de Bombeiros de Reedy Creek pode ser visto na Main Street.

Em meio ao corre-corre, e áreas à volta do Castelo foram evacuadas com precisão, enquanto os bombeiros apagavam o incêndio. Uma pessoa sofreu ferimentos leves e foi tratada no local depois de inalar acidentalmente produtos químicos de um extintor, disseram os bombeiros.

Por sua vez, o “Walt Disney World” emitiu um comunicado sobre o incidente ocorrido nessa terça-feira no parque temático, alegando que: “Houve um pequeno incêndio no ‘Magic Kingdom’. O incêndio foi rapidamente extinto por extintores. Ninguém ficou ferido.”