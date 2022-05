A tranquilidade e beleza das praias da Flórida atraem turistas e residentes de vários estados e de outros países

Com praias tranquilas, e variedade de restaurantes e lojas, a Flórida recebeu um total de 36 milhões de visitantes entre janeiro e março de 2022, o que representa aumento de 39,6% em relação ao mesmo período do ano passado

Da Redação

Segundo a estimativas da “Visit Florida” – agência governamental que promove o turismo no estado –, a Flórida recebeu um total de 36 milhões de visitantes entre janeiro e março de 2022, o que representa um aumento de 39,6% em relação ao mesmo período do ano passado. E é o terceiro trimestre consecutivo em que as visitas superam os níveis pré-pandemia de Covid-19. Os números foram divulgados pelo governador do estado, Ron DeSantis. Ele garantiu que a indústria do turismo, “começa 2022 com uma força incrível.”

Os visitantes nacionais representaram 94,7% do total de turistas, enquanto 1,6% eram estrangeiros, destes canadenses com 3,7%. Quase 34,1 milhões de turistas domésticos visitaram a Flórida no primeiro trimestre de 2022, marcando sólidos 12 meses de crescimento de visitas domésticas desde 2019, sem sinais de desaceleração.

As visitas de turistas nacionais aumentaram 35,1% face ao mesmo período de 2021.

O estado recebeu 1,3 milhão de turistas estrangeiros no primeiro trimestre de 2022, um aumento de quase 169% em relação ao primeiro trimestre de 2021. Os turistas canadenses totalizaram 578.000, um aumento de mais de 955% em relação ao primeiro trimestre de 2021.

Mais de 39% dos visitantes viajaram para a Flórida por via aérea no primeiro trimestre de 2022, o que “representa a maior parte das viagens aéreas desde o início da pandemia em 2020”. O total de embarques na Flórida aumentou mais de 70% no primeiro trimestre de 2022.

Demanda de hotéis

A demanda trimestral de hotéis na Flórida excedeu os níveis pré-pandemia pela primeira vez no primeiro trimestre de 2022, de acordo com o “Visit Florida.” Em relação ao mesmo período de 2021, o número de quartos de hotel vendidos cresceu 31,4% nos primeiros três meses do ano. A diária média (ADR) aumentou mais de 38% e sua taxa de ocupação aumentou quase 24%.

Dana Young, presidente e CEO da “Visit Florida”, observou que as estimativas de visitação do primeiro trimestre mostram que “2022 está se preparando para ser outro ano incrível para o turismo na Flórida”. “Além de quebrar mais recordes pré-pandemia no mercado interno, estamos vendo um aumento exponencial em Orlando, bem como nossos números internacionais, que esperamos continuar nos próximos meses”, acrescentou Young.