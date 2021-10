População da Flórida estaria sem informações sobre número de mortos por Covid nos condados

Dados sobre as pessoas que morreram vítimas da Covid-19 na Flórida são retidos pelo Departamento de Saúde da Flórida, que não os divulgam desde 4 de junho. Com isso, a falta de comunicação prejudicou o relacionamento entre os órgãos estadual e federal desde o início da pandemia

Da Redação

Há 105 dias neste verão, que os governos estadual e federal pararam de divulgar o número de mortos por Covid-19 na Flórida. Com isso, o público não conseguiu mais descobrir quantas pessoas estavam morrendo da doença em cada condado do Estado. O Departamento de Saúde da Flórida, no entanto, tem os índices de vítimas fatais do vírus, mas parou de divulgar em 4 de junho. Foi quando as autoridades estaduais também pararam de divulgar dados diários da pandemia, mudaram para relatórios semanais e começaram a reter dados ao público.

Em vez de incluir as mortes no condado em seus relatórios semanais, o Estado direcionou o público a encontrar essas informações por meio dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). Mas o CDC contou com o portal online da Flórida de dados Covid – que o estado também retirou em junho. A contagem de mortes do CDC para a Flórida ficou em branco.

O número de pessoas que morreram em cada condado da Flórida desapareceu de 4 de junho a 17 de setembro. A falta de comunicação prejudicou o relacionamento entre os órgãos estadual e federal desde o início da pandemia.

Um total de 4.437 residentes nos condados de Pinellas, Hillsborough, Pasco, Manatee, Polk, Hernando e Citrus morreram em quatro meses. Isso é uma média de 36 residentes de Tampa Bay morrendo a cada dia de complicações relacionadas a Covid de 5 de junho a 7 de outubro, de acordo com os dados mais recentes.

Os dados revelam como a última onda de Covid foi mortal em dois dos menores condados da região, a maioria rural: Citrus e Hernando estão em terceiro e quarto lugar em mortes por 100.000 residentes desde 5 de junho.

“Os problemas que a Flórida teve com os dados exibidos pelo CDC causaram grande confusão e permitiram que informações incorretas se perpetuassem em nosso estado”, escreveu o porta-voz do Departamento de Saúde da Flórida, Weesam Khoury, em um e-mail.

“O Departamento de Saúde, uma agência com aproximadamente 12.000 especialistas, incluindo epidemiologistas, está equipado para tomar decisões sobre os melhores e mais conhecidos dados”, disse Khoury.

O Departamento de Saúde da Flórida notificou o CDC sobre o assunto, mas ainda demorou dias para a agência federal começar a postar quantas pessoas estavam morrendo em cada condado. O episódio destaca um problema comum durante a pandemia: que diferentes governos relatam dados de maneiras diferentes, disse Beth Blauer, diretora executiva dos Centros de Impacto Cívico da Universidade Johns Hopkins.

“Esta é uma indicação de por que é necessário haver padrões que obriguem os relatórios”, disse ela. Sem esses padrões, os governos locais e estaduais precisam improvisar. Isso cria problemas quando as agências federais tentam agregar dados de diferentes governos locais.

O epidemiologista da Universidade do Sul da Flórida, Jason Salemi, disse que saber quantas pessoas estão morrendo em cada condado ajuda os residentes a responder a uma pergunta importante: “Eles querem saber: como isso me afeta em minha comunidade? ”