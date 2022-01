Serviço de Meteorologia alerta para o sábado de ventos e muito frio em vários pontos da Flórida

Segundo o “Serviço Nacional de Meteorologia” este sábado será o mais frio do ano na Flórida, com ventos congelantes. Veja os procedimentos para se proteger e proteger os animais de estimação

Da Redação

A temperatura mais fria em mais de 11 anos já está na Flórida Central, segundo informou o “Serviço Nacional de Meteorologia, na quinta-feira, que resulta em geadas e ventos frios, principalmente para este sábado à noite em partes do sul da Flórida. Com isso, na noite deste sábado até o início da manhã de domingo, temperaturas congelantes vão predominar, exigindo que as pessoas se preparem para se proteger do frio intenso.

O “Serviço Meteorológico em Key West” emitiu um alerta de vendaval para a noite deste sábado para todas as águas costeiras de Keys, exceto a Baía da Flórida. Da mesma forma, condições marítimas perigosas à frente da frente fria provocaram um alerta de vendaval no sul da Flórida no início da manhã deste sábado, informou o serviço meteorológico de Miami.

Segundo o relatório do meteorologista Barry Baxter para o serviço meteorológico, as temperaturas mais baixas são esperadas neste sábado à noite na Flórida Central. A geada também será uma preocupação, especialmente no domingo à noite”, aponta Baxter.

Os condados de Miami-Dade e Broward ativaram planos de abrigo de emergência para clima frio. Os protocolos Covid-19 estão em vigor, portanto, recomenda-se o uso de máscara.

Dicas de segurança

O “Escritório de Gerenciamento de Emergências de Miami-Dade” emitiu várias dicas de segurança no inverno em antecipação ao frio deste fim de semana. Entre eles: Fique dentro de casa o máximo possível; Verifique os amigos, familiares e vizinhos que estão especialmente em risco devido aos perigos do clima frio, como crianças pequenas, idosos e doentes crônicos; Vista várias camadas de roupas folgadas se for sair. Chapéus, lenços e luvas não são uma má ideia.

Coma refeições bem balanceadas para se aquecer; Evite beber bebidas alcoólicas, pois a bebida pode fazer com que seu corpo perca calor mais rapidamente; Tire os animais de estimação do frio; Aqueça sua casa com segurança. Evite o envenenamento por monóxido de carbono nunca usando geradores, churrasqueiras a carvão ou a gás em ambientes fechados.