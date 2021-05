A Flórida está na liderança de novas inscrições no Obamacare, superando a Califórnia

Um passo importante para a Flórida, que lidera as novas inscrições no Obamacare em todo país. De acordo com a “Kaiser Family Foundation”, 2,1 milhões de floridianos se inscreveram para um plano Obamacare de 2014 a 2021, ultrapassando a Califórnia, que ficou em segundo lugar no país com 1,6 milhão de novos inscritos durante o mesmo período

A Flórida lidera o país em novas inscrições no Obamacare durante um período de inscrição especial de seis meses anunciado pelo presidente Joe Biden logo após ele assumir o cargo. A Flórida é responsável por quase um terço de todos os novos inscritos até agora neste ano em todo o país – o período especial de inscrição termina em 15 de agosto, então a contagem final será maior.

O estado viu 264.088 novas pessoas se inscreverem no mercado Health.gov entre 15 de fevereiro e 30 de abril, um número maior do que o número de novos inscritos durante os períodos de inscrição mais curtos de 2020 e 2019 combinados, disse a Casa Branca a McClatchy nesta terça-feira.

Em Orlando, poderão se inscrever no Obamacare, na “Assureline Insurance and Financial Services” (407-502-0203), com o agente e corretor no mercado de Seguros de Saúde, Paulo de Souza – reconhecido pelo “Centros de Serviços Medicare e Medicaid” (CMS); com a Insurance Broker, Monica Franchi Souza, da “Assureline”, obtendo todas as informações necessárias para adquirir um bom plano de saúde.

Barreiras derrubadas – Christen Young, vice-diretor do Conselho de Política Doméstica para Saúde da Casa Branca, disse em entrevista que os números elevados são uma indicação de que “as barreiras foram derrubadas” por novos subsídios temporários que foram introduzidos pela Covid – de US $ 1,9 trilhão. Foram19 projeto de lei de socorro sancionados no início deste ano, conhecido como “Plano de Resgate Americano”.

“Uma coisa que tem sido realmente interessante, visto que operamos o período especial de inscrição, é que os estados com os níveis mais altos de não segurados são aqueles onde vemos mais atividades com o período especial de inscrição”, disse Young.

“Portanto, estados como Flórida, Texas Carolina do Sul e Carolina do Norte estão entre os estados que têm feito o melhor em termos de atrair novos consumidores que estão encontrando cobertura acessível no health.gov.”

Biden desfaz legado de Trump – Citando a emergência do coronavírus, a administração Biden abriu um período especial de inscrição fora da janela de inscrição aberta típica. O período inicial era de três meses, de fevereiro a maio, mas o “Departamento de Saúde e Serviços Humanos” posteriormente prorrogou o prazo até 15 de agosto.

“A melhor maneira de descrever isso é desfazer o dano que o ex-presidente Donald Trump fez”, disse Biden, no Salão Oval antes de assinar o pedido em janeiro. A administração Trump reduziu pela metade o período anual de inscrições abertas de 12 para seis semanas em 2020.

Durante anos, a Flórida, que não expandiu o Medicaid apesar dos incentivos do governo Biden aos estados, no pacote de ajuda da Covid para fazê-lo, liderou o país nas inscrições do Obamacare. De acordo com a “Kaiser Family Foundation”, 2,1 milhões de floridianos se inscreveram para um plano Obamacare de 2014 a 2021, ultrapassando facilmente a Califórnia, que ficou em segundo lugar no país com 1,6 milhão de novos inscritos durante o mesmo período.

“Esses lugares que historicamente tiveram altas taxas de não segurados estão realmente vendo um grande número de famílias entrar, dar uma olhada em suas opções e encontrar um plano que funcione para elas e seu orçamento”, disse Young.

Recorde da Flórida

Em 2020, um recorde de 870.000 habitantes da Flórida comprou seu seguro por meio de uma bolsa federal, e o condado de Miami-Dade tem uma das taxas de inscrição no Obamacare mais altas. A Casa Branca não foi capaz de fornecer imediatamente dados em nível de condado para o período de inscrição mais recente.

Young creditou ao projeto de lei de alívio da Covid, que se tornou lei em março em uma votação quase partidária no Congresso, por ajudar a reduzir os custos de prêmios e franquias para os americanos que compram nas bolsas.

“O projeto de lei de alívio da Covid teve um impacto tremendo quando se trata de reduzir os prêmios para as famílias que estão comprando no health.gov, disse ela. “Quatro em cada cinco pessoas que estão comprando podem obter um plano por menos de US $ 10 por pessoa por mês. Os prêmios são cerca de 40% mais baixos, em média, do que eram antes da promulgação dessas opções de custo mais baixo. E as famílias estão vendo $ 50 por pessoa a menos por mês. Isso significa uma economia de centenas de dólares por ano,” acrescentou o vice-diretor.

O governo agora está pressionando por uma extensão permanente desses subsídios do “American Families Plan”, um plano de US $ 1,8 trilhão separado do “American Rescue Plan” e que expandiria os benefícios do governo para famílias, crianças e estudantes, ao mesmo tempo em que aumentaria os impostos dos americanos ricos.

Os intercâmbios de saúde foram uma peça central do “Affordable Care Act” sancionado pelo ex-presidente Obama em 2010, projetado para permitir que os consumidores individuais comprem planos de seguro saúde privados. Mas as inscrições nas bolsas ficaram para trás durante grande parte do tempo de Trump no cargo, coincidindo com a promessa do então presidente de revogar a lei conhecida como “Obamacare”.

