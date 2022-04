Segundo a meteorologia, fortes chuvas e baixa temperatura são esperadas na Flórida Central

O “Serviço Nacional de Meteorologia” alerta para mau tempo que pode provocar chuvas torrenciais na área de Orlando nesta quinta-feira – se estendendo no final de semana. Um padrão climático instável continua na Flórida Central

Da Redação

Após fortes chuvas do último fim de semana, na Flórida Central, que provocaram o cancelamento de mais de 300 voos no “Aeroporto Internacional de Orlando”, as chances de mau tempo nesta quinta-feira, na área de Orlando podem ocorrer por volta das 10h e 17h, de acordo com comunicado do “Serviço Nacional de Meteorologia” em Ruskin. Um padrão climático instável continua na Flórida Central.

Uma frente fria no final da temporada pode trazer um clima severo e um clima mais frio no fim de semana. Portanto, o morador da Flórida Central precisa se precaver do mau tempo, ou seja, agasalhar-se e não abrir mão de uma capa de chuva para uma quinta-feira encharcada, alertam meteorologistas.

O fluxo de umidade trará temperaturas na faixa de 90s. O choque de brisas desenvolverá instabilidade com trovoadas e precipitação setorizada nas horas da tarde nas áreas costeiras, especialmente nos condados de Volusia e Brevard.

O “Serviço Nacional de Meteorologia” também alerta para chance de tempestades severas isoladas no final da tarde ao início da noite. Rajadas de vento de até 50 a 60 mph, chance de granizo, raios frequentes e chuvas torrenciais mais pesadas. Algum tornado pode ser possível, embora a probabilidade seja mínima, apenas 2%, segundo a Meteorologia.

“A manhã excepcionalmente quente e úmida ajudará a alimentar algumas rodadas de trovoadas na quinta-feira, algumas das quais podem ser severas. A ameaça de tempestades chega ao sul de Orlando no final da tarde, antes de sair da região após o trajeto noturno”, informa comunicado do “Serviço Nacional de Meteorologia.”