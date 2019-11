Edição de novembro/2019 – p. 12

FIT Food Enterprise traz água de coco natural, do Brasil

Olha a água de coco natural, chegando aos EUA! A “FIT Food Enterprise LLC” traz à Flórida a genuína e nutritiva água de coco – direto da fábrica Macena, no Espírito Santo (ES) –, produto brasileiro de extrema qualidade, benéfico para o corpo e essencial para a saúde, que pode ser consumido por pessoas de todas as idades, inclusive bebês. O CEO da empresa, Jadir Carvalho, consolida passo fundamental na internacionalização da marca nos EUA, difundindo água de coco da melhor qualidade, oriunda do plantio de Linhares, extraída do Coqueiro Anão, comprovadamente a melhor espécie no mundo. “Importamos a água de coco congelada da fábrica, pronta para ser consumida sem perder a qualidade, sem adição de produtos químicos. Ela é natural, e todo o processo de congelamento também é natural”, explica Jadir.

“O processo de importação, da cidade de Linhares até os Estados Unidos, é feito através do congelamento da água de coco, mantendo a qualidade dos nutrientes naturais. Esse método tem o tempo de vida útil do produto de até um ano, mas quando no descongelamento a água de coco deve ser consumida em até sete dias”, ressalta Carvalho – garantindo a sua potencialização, seja nos dias de calor ou em atividades físicas, repondo os sais minerais perdidos através do suor.

A criação da empresa, em sociedade com os empresários Eduardo Robinson, no Rio de Janeiro, e Alan Geller, no Sul da Flórida, lembra Jadir, ocorreu há um ano e meio, durante as suas viagens a Orlando com a esposa e filhos, ocasião em que surgiu à oportunidade de criar a companhia de alimentos naturais nos EUA. “Eu e minha esposa – Maria Pia Nasser –, tivemos reunião no Rio de Janeiro quando nos foi apresentada proposta de abrir empresa de alimentos naturais, com conceito de qualidade e que não agredisse o planeta. Começamos o nosso projeto com a água de coco, após a pesquisa de mercado que fiz nos Estados Unidos. Vim para estudar o mercado e optamos pela água de coco por ser nutritiva e com propriedades muito benéficas à saúde”, complementa.

“Nos Estados Unidos, existem inúmeras marcas de água de coco, mas com prazo de validade muito prolongado, o que compromete de certa forma a eficácia do produto. Por se tratar de água natural, o consumo deve feito com tempo hábil, compreende? E a nossa empresa priva pela qualidade do produto natural, o que garante ao consumidor, em todas as idades, água de coco saborosa, saudável, útil para academias, escolas, atletas e hospitais – no atendimento de pacientes e bebês que precisam da hidratação natural, como requer alguns casos”, aponta o empresário.

Produto genuinamente brasileiro

De origem genuinamente brasileira, a água de coco da “FIT Food Enterprise LLC” vem direto da fábrica Macena, na cidade de Linhares, no Espírito Santo, extraída do coqueiro Anão, que oferece o melhor fruto do mundo. “São cento e cinquenta hectares de plantio da Macena, que colhe e prepara a água de coco saborosíssima. É o que eu sempre tenho dito, aquilo que a natureza nos dá, nós engarrafamos e distribuímos”, enfoca Jadir.

“No início do ano, a fábrica Macena produzia quarenta mil litros de água de coco e hoje, a fábrica produz trezentos mil litros de água ao mês. Uma expansão fenomenal, que chega ao cliente com qualidade e frescor, garantindo a pureza essencial do produto”, comemora. “É oportuno ressaltar que há um movimento mundial alertando sobre a importância da alimentação natural, que traz benefícios ao organismo. A conscientização da saúde vem em primeiro lugar”, informa.

“A empresa administra e gerência produtos brasileiros e também irá levar para o Brasil produtos americanos, de interesse para o país. A meta é atuar nos Estados Unidos com produtos brasileiros e, no Brasil, trabalhar com produtos americanos. Vamos difundir a nossa marca nos Estados Unidos nos eventos esportivos, incluindo as artes marciais, onde há grande consumo de produtos naturais. Também vamos atuar na área médica, como ocorre no Brasil, onde os hospitais compram água de coco para a hidratação de pacientes”, acrescenta.

“E se nos Estados Unidos um bebê precisar de hidratação natural, disponibilizamos o nosso produto que está apto a atender pais e pediatras. Aqui, na América, têm muitos produtos de água de coco, mas, infelizmente não são condizentes para suprir a necessidade de um bebê, por exemplo, que precisa se hidratar”, orienta Jadir.

A “FIT Food Enterprise LLC”, adianta o empresário, está investindo o seu produto na Flórida, e em breve irá levar a água de coco para Boston, em Massachusetts, e para Califórnia. “Também vamos levar a nossa marca para a Europa, em Portugal e Suíça. As tratativas de negociações com Israel estão avançando, pois trata-se de um mercado importante para a expansão do nosso produto. Pretendemos investir em terras nos Estados Unidos para um futuro plantio do coqueiro Anão, dinamizando nossa produção no país”.

Benefícios da água de coco