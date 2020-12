Fisioterapeuta brasileira em Orlando recebe dose da vacina contra Covid-19

A Fisioterapeuta brasileira, Cláudia Neri, recebe dose da vacina contra Covid-19.

Acompanhe no Site Nossa Gente, o relato da Fisioterapeuta brasileira, Cláudia Neri, que reside em Orlando, após receber dose da vacina contra Covid-19, no “Orlando Regional Medical Center”. Ela trabalha na área do Covid, do “Dr Phillips Hospital” – que começou em março

Da Redação

A Fisioterapeuta brasileira, Cláudia Neri, moradora de Orlando, recebeu a vacina contra a Covid-19, no “Orlando Regional Medical Center”. Ela trabalha na área do Covid, do “Dr Phillips Hospital”, e postou em suas redes sociais, sobre este importante acontecimento. Acompanhe com exclusividade, na íntegra, o depoimento de Cláudia Neri:

“Hoje recebi a vacina Covid-19. Eu fiz isso para o homem de 42 anos que codificou enquanto eu o levava para a cômoda ao lado da cama e tivemos que sair do quarto e colocar o EPI certo para iniciar a RCP. Eu fiz isso pelo homem de 46 anos, que morreu 3 meses antes de seu casamento, pela avó de 64 anos que eu ajudei a preparar seu corpo para o necrotério. Para os muitos pacientes que tenho atendido desde março. Para todos os meus amigos, familiares e familiares de amigos que morreram ou foram afetados pelo COVID”,. #letsendthis #inScienceWeTrust