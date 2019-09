Edição de setembro/2019 – p. 28

Festa da Semana Farroupilha tem dança, shows e churrasco

A tradição gaúcha será comemorada em grande estilo durante a Festa da Semana Farroupilha, que acontecerá nos dias 21 e 22 de setembro, no “Centro de Tradição Gaúcha – CTG Rincão do Imigrante –, em Kissimmee, regada a churrasco, dança, músicas típicas e shows. Festejar a “Revolução Farroupilha” e cultivar a cultura gaúcha, marcada pela vida no campo e pela criação bovina, resultado da miscigenação que nasceu na fronteira entre a Argentina, o Uruguai e o Sul do Brasil, estabelece um vínculo essencial entre os brasileiros da região que residem em Orlando. Volnei Rodrigues, patrão do CTG, lembra que o evento demarca um ponto importante na história do Brasil, além de divulgar vestimentas e costumes do povo do Rio Grande do Sul. “É uma festa cultural, com oportunidades para que as pessoas convidadas possam experimentar a nossa comida, conhecer os estilos de dança que integram a nossa tradição e se divertirem. Tem chimarrão, churrasco gaúcho, costelão e a cordialidade da nossa gente”, comenta Volnei.

Em ampla área de lazer, que permite ao visitante acampar com a família e amigos – podendo levar barraca ou motor home – o CTG Rincão do Imigrante terá a “Fazendinha”, onde as crianças poderão ver os cavalos em exposição, recebendo assistência da equipe de trabalho que estará vestida a caráter – bombacha entre outros acessórios gaúcho –, que data dos primórdios da colonização dos pampas e é resultado da união de influências históricas, sociais e culturais adaptadas à realidade, ocupação e trabalho campeiro.

“O galpão, onde acontecerá o evento, é muito confortável, com ar-condicionado e capacidade para receber mais de mil pessoas, que poderão desfrutar de nossas atrações, incluindo a chula – dança baseada em batidas dos pés e nos desafios. É uma festa para todas as idades. Vamos receber também o conjunto ‘Beira de Estrada’, com a tradicional domingueira, baile que acontecerá no domingo à tarde – dia 22 – dando encerramento à festa”, informa Volnei.

Programação da Festa Farroupilha

Sábado, dia 21 de setembro: às 13 horas, tradicional churrasco gaúcho; às 15 horas, Ato Cívico; às 19 horas, atrações artísticas e, às 21 horas, Carreteiro. Dia 22, às 9 horas, Café da manhã Campeiro; às 13 horas, Churrasco com música gaúcha ao vivo; às 15 horas, apresentações artísticas e sorteio de brindes. Entre atrações artísticas, Show de humor com o notável Paulinho Mixaria; “Grupo Folclórico Arte Nativa”; Show Baile com Guilherme Valadas; cantor nativista Beto Mayer; apresentações de artistas locais, e sorteio de brindes. Os ingressos antecipados, já à venda, $ 20,00 – no local $25,00 (não incluso comida e bebida). Na entrada, todos receberão uma pulseirinha, com acesso aos locais do evento. Mais informações com Volnei Rodrigues (407-448-4563).

A “Festa da Semana Farroupilha” é um evento beneficente, do CTG Rincão do Imigrante – sociedade sem fins lucrativos –, informa Volnei, sendo que dez por cento da arrecadação será revertida para a compra de fraldas geriatras que serão enviadas para o “Lar Santo Antônio de Excepcionais”, em Porto Alegre. “Em nossos eventos, separamos verba para compra de fraldas, enviadas ao ‘Lar Santo Antônio’, que necessita muito desse nosso apoio”, finaliza Rodrigues.

A Revolução Farroupilha, também chamada de “Guerra dos Farrapos” ou Decênio Heróico (1835 – 1845), eclodiu no Rio Grande do Sul e configurou-se na mais longa revolta brasileira. Durou dez anos e foi liderada pela classe dominante gaúcha, formada por fazendeiros de gado, que usaram as camadas pobres da população como massa de apoio no processo de luta.

O Rio Grande do Sul foi palco das disputas entre portugueses e espanhóis desde o século XVII. Na ideia dos líderes locais, o fim dos conflitos deveria inspirar o governo central a incentivar o crescimento econômico do sul, como pagamento às gerações de famílias que se voltaram para a defesa do país desde há muito tempo.