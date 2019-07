Edição de julho/2019 – p. 06

Fernanda Pontes é homenageada com título “City of Orlando”

Durante a segunda edição da “Jornada Empreendedora – 2019”, realizada no Hotel “Loews Sapphire” da Universal Orlando Resorts, em Orlando, a apresentadora Fernanda Pontes recebeu das mãos do vice-prefeito, o Commissioner de Orlando, Samuel B. Ings, a maior honraria concedida a um cidadão – City of Orlando. A iniciativa é em reconhecimento ao trabalho realizado durante cinco anos pela apresentadora, no Programa “Planeta Brazil”, na Globo Internacional, relatando a vida do imigrante brasileiro na cidade. Também ressalta o seu empenho humanitário à frente da “If you Foundation”.

Agora, cidadã de Orlando, Fernanda Pontes foi agraciada com a chave da cidade e terá proclamado o dia três de julho – “Dia da Fernanda Pontes e da If You Foundation” – , o que lhe confere expressiva gratidão por dedicar-se com carinho à comunidade. Além disso, ela também faz a diferença na vida de imigrantes brasileiros através de sua fundação, a “If you Foundation”.