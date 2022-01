O fenômeno raríssimo – “panquecas de gelo” – pode ser visto no Lago de Michigan, atraindo curiosos

A temperatura -8ºC em lago de Michigan, em Chicago, provocou o fenômeno “panquecas de gelo” – placas arredondadas que se espalham pela extensão do lago. Um cenário atípico, raríssimo, que acontece nas baixas temperatura, informa o “Centro Nacional de Dados de Neve e Gelo”

Da Redação

As baixas temperaturas em alguns estados americanos provocaram nevascas que interromperam rodovias e paralisaram algumas atividades. No fim de semana, uma surpresa para os moradores do entorno no Lago Michigan, em Chicago, com a formação de pequenas placas de gelo, denominadas “panquecas de gelo”, que se estenderam por todo o lago, causando um cenário atípico, o que chamou a atenção da população e de autoridades locais.

Essas “panquecas de gelo” parecem fascinantes, mas exigem condições climáticas específicas para a sua formação – -8ºC –, segundo meteorologistas. Elas foram encontradas ao longo da costa do Lago Michigan, e virou atração para as pessoas que passavam pelo local. Uma parada quase que obrigatória para fotos e melhor observar o fenômeno.

Cerca de 16 quilômetros ao norte do centro da cidade, os registros foram feitos em uma passarela a caminho de um farol, quando a temperatura local estava em torno de -8ºC. Um fenômeno raríssimo.

As “panquecas de gelo” parecem exatamente como discos redondos e planos feitos de gelo. Elas são comuns no Ártico, mas normalmente só começam a aparecer em alguns estados norte-americanos quando as temperaturas ficam bem abaixo de zero por vários dias. O fenômeno é limitado estritamente a corpos d’água, como rios, lagos ou oceanos.

Uma vez que esses corpos de água estejam frios o suficiente, os pedaços de gelo que começaram a se formar vão bater uns contra os outros formando discos de formato elíptico com bordas arredondadas.

“Uma característica das panquecas de gelo são as bordas ou sulcos elevados no perímetro, causados ​​pelas panquecas que se chocam com as ondas do oceano”, explica o “Centro Nacional de Dados de Neve e Gelo.”