Bolsas de estudos abrem oportunidades a brasileiros em 35 instituições dos EUA

“I Feira Virtual EducationUSA Brasil” divulga oportunidades gratuitas de 35 instituições norte-americanas, com possibilidade de bolsas de estudos para alunos brasileiros. Confira todos os detalhes

Da Redação

De acordo com os protocolos de segurança para conter a disseminação do coronavírus, as universidades norte-americanas criam ações para recrutar alunos estrangeiros interessados ​​em ingressar em cursos a distância, ou para futuras aulas, em modelo presencial. E até que tudo esteja normalizado, explicam os organizadores, a melhor ideia é investir tempo planejando todas as etapas para estudar no exterior.

Essa é a aposta da “I Feira Virtual EducationUSA Brasil”, que dá acesso gratuito aos alunos brasileiros que sonham em estudar nos EUA. Até o dia 27 de março, representantes de 35 instituições norte-americanas estarão reunidos, em ambiente virtual, fazendo apresentações, esclarecendo dúvidas, divulgando bolsas e apresentando propostas de cursos de graduação, pós-graduação e intensivos em inglês. As inscrições estão abertas e podem ser feitas através do link: bit.ly/feiraedusabr

Durante o evento de apresentação, funcionários de renomadas universidades e faculdades dos EUA farão explanações voltadas ao interesse de estudantes que desejam estudar no país. Perguntas como “Bolsas: como encontrar a melhor opção financeira para você? e “A importância das atividades extracurriculares durante a pandemia” fazem parte dos seis temas disponíveis no programa.

Após as exposições, os participantes terão a oportunidade de conversar, em salas virtuais, com profissionais para conhecer detalhes sobre processos e requisitos de admissão, destinos, vida acadêmica, custos e opções de financiamento.

Entre as universidades participantes confirmadas estão os destaques: Manhattan College, Colorado State University, University of California San Diego, Savannah College of Art and Design e vários outros. Os ex-alunos do Babson College arriscam uma dica para os participantes do evento: Negociar com outras pessoas é o que faz a diferença. Essa experiência pode lhe dar novas perspectivas para redações, que o colocarão diante de outros candidatos de suas universidades favoritas ”, orientam.

A “Feira Virtual EducationUSA Brasil” é uma iniciativa da Missão Diplomática dos EUA no Brasil, por meio da “The EducationUSA”, a rede do “Departamento de Estado dos EUA” para estudos no país. O Brasil tem mais de 16.000 brasileiros estudando nos EUA. Neste ano, a expectativa da feira é receber mais de cinco mil inscrições, superando o número da última edição presencial.

“EducationUSA” é a rede oficial do “Departamento de Estado dos EUA” informações de estudo e tem uma rede global de mais de 400 centros de orientação. Possui 40 escritórios em várias partes do Brasil, incluindo “Espaços Americanos – Centros Binacionais”, universidades e organizações sem fins lucrativos. A missão da rede é facilitar o acesso gratuito a informações nos EUA oportunidades de estudo.

Serviço

Mais informações sobre EducationUSA no Brasil aqui: https://www.educationusa.org.br

As inscrições estão abertas e podem ser feitas através do link: bit.ly/feiraedusabr