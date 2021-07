A “University of South Florida”, em Tampa, manterá as aulas suspensas nesta terça-feira

As projeções indicam que a tempestade Elsa atingirá a região da Baía de Tampa nesta terça-feira. As aulas no campus foram suspensas, além de eventos agendados para hoje. População em Tampa está em alerta

Da Redação

As projeções indicam que a tempestade Elsa atingirá a região da Baía de Tampa nesta terça-feira, portanto, as aulas nas escolas e universidades foram suspensas. A chegada prevista da tempestade tropical está forçando os planos a serem cancelados ou suspensos em toda a região de Tampa.

Escolas do condado de Hillsborough ficarão fecharás durante o verão, com o cancelamento de eventos esportivos anteriormente programadas para esta terça-feira. Os programas e todos os sites distritais também permanecerão fechados durante todo o dia de hoje e na quarta-feira.

Também serão fechadas as escolas do condado de Pasco, além de escritórios e eventos antes das 15 horas desta terça-feira. Amanhã, todos estes estabelecimentos permanecerão fechados.

Já as escolas do Condado de Pinellas, assim como escritórios distritais estarão fechados nesta terça e quarta-feira por causa da tempestade. Todos os programas de verão, incluindo cuidados pós-parto e creche, bem como atividades relacionadas à escola, como aulas de verão, foram cancelados nesses dois dias. As Escolas do Condado de Pinellas prevêem voltar às operações completas na quinta-feira.

Os programas de verão da Escola Preparatória de Shorecrest, serão encerrados ao meio-dia desta terça-feira e todos os programas serão cancelados na quarta-feira.

O campus regional de Tampa Bay da “Southeastern University” em Clearwater suspenderá as aulas nesta terça-feira. Todos os outros campus da NSU na Flórida permanecerão abertos.

Os escritórios e instalações do Condado de Hillsborough fecharão às 14h, para que funcionários e clientes cheguem em casa com segurança. A coleta de resíduos sólidos continuará nesta terça-feira, mas pode ser suspensa no final do dia dependendo das condições climáticas. O “Apollo Beach Nature Preserve” estará fechado na terça-feira.

Serviço de ônibus: o serviço pode parar para Hillsborough Area Regional Transit e Pinellas Suncoast Transit Authority se os ventos atingirem 39 mph. As atualizações serão feitas em suas contas de mídia social, incluindo @GoHart e @RidePSTA.