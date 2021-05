A vacina contra Covid-19 em crianças de 12 a 15 anos atende ao pedido da Pfizer e da BioNTech

A vacinação de crianças é considerada crucial para acabar com a pandemia, e nesta segunda-feira, FDA aprovou o pedido da Pfizer e da BioNTech para permitir que a vacina contra a Covid-19 seja dada a crianças de 12 a 15 anos

Da Redação

A FDA (Food and Drug Administration), aprovou nesta segunda-feira o pedido da Pfizer e da BioNTech para permitir que a vacina contra a Covid-19 seja dada a crianças de 12 a 15 anos em uma base de uso de emergência, permitindo que os estados vacinem os alunos do ensino médio antes do outono. A agência norte-americana que concede o uso da vacina em adolescentes também acelerará os esforços do país para reduzir as infecções, dizem autoridades de saúde pública e especialistas em doenças infecciosas.

A vacina de duas doses já está autorizada para uso em adolescentes com 16 anos ou mais. O “Comitê Consultivo de Vacinas”, do “Centro de Controle e Prevenção de Doenças”, agendou uma reunião nesta quarta-feira para revisar as vacinas para crianças. Se aprovado pelo CDC conforme o esperado, poderá ser distribuído aos adolescentes ainda esta semana.

A Comissária em exercício da FDA, Dra. Janet Woodcock, disse que a decisão nos aproxima “de retornar a um senso de normalidade e de acabar com a pandemia”. Ela garantiu aos pais que a agência “realizou uma revisão rigorosa e completa de todos os dados disponíveis” antes de liberá-los para uso em adolescentes.

As empresas disseram no final de março que a vacina foi considerada 100% eficaz em um ensaio clínico com mais de 2.000 adolescentes. Eles também disseram que a vacina provocou uma resposta “robusta” de anticorpos nas crianças, excedendo as de um teste anterior com adolescentes mais velhos e adultos jovens.

A vacinação de crianças é considerada crucial para acabar com a pandemia. É improvável que o país alcance imunidade coletiva – quando um número suficiente de pessoas em uma determinada comunidade tem anticorpos contra uma doença específica – até que as crianças possam ser vacinadas, dizem autoridades de saúde e especialistas.

Imunidade coletiva

20% da população dos EUA são crianças – As crianças representam cerca de 20% da população total dos EUA, de acordo com dados do governo. Entre 70% e 85% da população dos EUA precisa ser vacinada contra a Covid para obter imunidade coletiva, dizem os especialistas, e alguns adultos podem se recusar a receber as vacinas. Embora mais especialistas agora digam que a imunidade coletiva parece cada vez mais improvável à medida que as variantes se espalham.

O principal conselheiro médico da Casa Branca, Dr. Anthony Fauci, disse em abril que os EUA poderiam começar a vacinar crianças mais velhas contra a Covid-19 até o outono, enquanto as crianças em idade elementar podem começar a tomar suas vacinas no início do próximo ano.

A aprovação do FDA para crianças menores de 12 anos pode vir no segundo semestre deste ano. Em uma apresentação de slides que acompanhou a divulgaçao de resultados da empresa em 4 de maio, a Pfizer disse que espera solicitar autorização para sua vacina para uso em bebês e crianças pequenas em setembro e bebês em novembro.

O anúncio do FDA também ocorre em meio à pressão do presidente Joe Biden para reabrir escolas para o aprendizado presencial. A administração Biden já disse que injetaria US $ 10 bilhões nos testes da Covid para escolas em um esforço para acelerar o retorno às aulas presenciais em todo o país.