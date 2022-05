Milton Gonçalves deixa um legado de mais de 40 novelas, filmes que marcaram época em trajetória de destaque

O corpo de Milton Gonçalves, que faleceu aos 88 anos em decorrência de complicações de acidente vascular cerebral, está sendo velado nesta terça-feira, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, em cerimônia aberta ao público.

Da Redação

Familiares, amigos e admiradores do ator Milton Gonçalves lamentaram a sua morte ocorrida na segunda-feira, no Rio de Janeiro, aos 88 anos em decorrência de complicações de acidente vascular cerebral (AVC) que sofreu em 2020. O corpo do ator está sendo velado nesta terça-feira, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, em cerimônia aberta ao público.

Com total destaque na carreira, o ator trabalhou em mais 40 novelas, além de atuar em programas humorísticos e minisséries. Inclusive, no Carnaval desse ano, o artista recebeu uma homenagem da escola de samba Acadêmicos de Santa Cruz, sendo tema do samba-enredo do desfile.

Natural de Minas Gerais, Milton nasceu na cidade de Monte Santo em 1933. O ator teve papeis de destaque na dramaturgia brasileira como as atuações em Irmãos Coragem (1970), O Bem-Amado (1973), Pecado Capital (1975), Sinhá Moça (2006), Insensato Coração (2011) e outros sucessos.

O ator Lázaro Ramos disse em uma publicação que “o coração está pequeno agora.” Ele utilizou as redes sociais para agradecer Milton Nascimento pelos ensinamentos e por ser uma inspiração.

A atriz Ingrid Guimarães disse no Twitter que Milton foi “um mestre em sua arte e trajetória. A cultura desse país sente sua partida, Milton Gonçalves. Descanse.”

As condolências também foram desejadas por Carol Macedo, atriz que atuou junto com Milton Gonçalves em “O Tempo Não Para” (2018). “Meu coração está em pedaços. Milton, obrigada. Sorte a minha ter vivido meses diariamente ao seu lado. Esteja com Deus! E que Ele conforte e acalme os corações dos seus”, escreveu.