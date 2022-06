Foto: Divulgação

O Telescópio Hubble da Agência Espacial Americana (NASA), forneceu pela primeira vez, evidências diretas da existência de um buraco negro solitário perambulando pelo espaço interestelar. O enorme objeto foi detectado em uma região da Via Láctea conhecida como Carina-Sagitário, e, fica a cerca de 5 mil anos-luz de distância da Terra. A descoberta foi feita após seis anos de intensas observações dos pesquisadores.

Cerca de 100 milhões de buracos negros passeiam por entre as estrelas da nossa galaxia, segundo estimativa dos astrônomos. Entretanto, nunca havia sido possível identificar de forma tão precisa um desses “objetos fantasma”.

“Seja o que for, o objeto é o primeiro remanescente estelar escuro descoberto vagando pela galáxia, desacompanhado de outra estrela”, disse Casey Lam, integrante da equipe de pesquisas da Universidade da Califórnia.

Segundo outra equipe de pesquisas, liderada pelo astrônomo Kailash Sahu, do Space Telescope Science Institute em Baltimore, esse buraco negro pesa cerca de sete vezes a massa do nosso Sol. Foi um desafio para os astrônomos determinar sua medição, porque há outra estrela brilhante muito próxima daquela que eles observaram brilhando atrás do buraco negro.

“É como tentar medir o pequeno movimento de um vaga-lume ao lado de uma lâmpada brilhante. Tivemos que subtrair meticulosamente a luz da estrela brilhante próxima para medir com precisão a deflexão da fonte fraca.”, disse o Sahu.

Os pesquisadores avaliam que o objeto pode estar viajando entre 108 mil e 160 mil quilômetros por hora, o que é mais rápido do que boa parte das estrelas naquela região da galáxia. Contudo, ainda precisam ser analisados mais dados e observações do Telescópio Hubble para poder precisar a identidade do objeto fantasma. Esses estudos são importantes para ajudar os astrônomos a entender melhor como as estrelas evoluem e morrem.