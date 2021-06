O pagamento mensal de $ 300 por criança é extensão do benefício fiscal para ajudar famílias

O IRS iniciou o envio de cartas às famílias que são elegíveis para receber os pagamentos mensais do Crédito Fiscal Infantil (CTC), que será de até $ 300 por mês por criança. A extensão deste benefício fiscal para ajudar as famílias é parte dos estímulos do “Plano de Resgate Americano”

Da Redação

O IRS começou a enviar cartas para 36 milhões de famílias desde sete de junho que são elegíveis para receber os pagamentos mensais do Crédito Fiscal Infantil (CTC), que será de até $ 300 por mês por criança, a partir de 15 de julho.

A extensão deste benefício fiscal para ajudar as famílias, que foi incluído como parte dos estímulos do “Plano de Resgate Americano” aprovado em março, é de 3.600 por criança menor de 6 anos e $ 3.000 por criança de 6 a 17 anos, incluindo aqueles que fará 17 anos em 2021.

Pagamentos de $ 300 para crianças menores de 6 anos, e $ 250 para crianças de 6 a 17 anos, serão enviados no dia 15 de cada mês até dezembro. O restante do dinheiro será recebido pelas famílias quando apresentarem sua declaração de Imposto de Renda em 2022.

As cartas são dirigidas às famílias que têm direito ao benefício, de acordo com a declaração de renda de 2020, ou de 2019, caso não tenham feito neste ano. Também para aquelas pessoas que não precisam apresentar uma declaração, mas usaram a ferramenta para reivindicar um pagamento de impacto econômico de 2020.

As famílias qualificadas receberão uma segunda carta personalizada com uma estimativa do valor mensal, disse o IRS na carta enviada na segunda-feira. A maioria das famílias receberá automaticamente o dinheiro em pagamentos diretos ou cheques. Aqueles que não apresentaram sua declaração de Imposto de Renda devem enviar suas informações ao IRS.

Quem está elegível?

O crédito será dado integralmente aos contribuintes que ganham menos de $ 75.000 anualmente e aos casais que apresentam uma declaração conjunta e têm renda inferior a $ 150.000, e aos que são chefes de família e ganham até $ 112.500.

O benefício adicional diminuirá gradualmente para contribuintes que ganham mais dinheiro e cessará para indivíduos que ganham $ 95.000 e casais que ganham $ 170.000 e apresentarem uma declaração conjunta.

Os contribuintes que ganham mais são elegíveis para o crédito regular, que consiste em $ 2.000 para cada criança com menos de 17 anos que eles reivindicam como dependentes. Pessoas que ganham menos de $ 200.000 e casais com menos de $ 400.000 se qualificam. Dos $ 2.000, $ 1.400 são reembolsáveis.

O IRS criou uma página especial sobre o crédito tributário infantil 2021 que você pode visualizar neste link, que fornecerá informações atualizadas sobre crédito e pagamentos adiantados.