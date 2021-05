Creches e escolas da Central Flórida distribuem refeições às famílias carentes no verão

As famílias na região da Flórida Central / Tampa Bay podem aproveitar os programas de alimentação de verão nos distritos escolares. A insegurança alimentar tem sido um problema para essas famílias, que têm dificuldades para alimentar seus filhos. O “Departamento de Agricultura dos EUA auxiliará escolas e creches, até junho de 2022, para continuar fornecendo refeições saudáveis ​​e reabrir com segurança

Da Redação

Em março de 2020, no auge da pandemia, voluntários e funcionários do “Centro de Distribuição Feeding Tampa Bay” distribuíram almoços grátis para crianças e o café da manhã em um centro de alimentação drive-through em resposta à pandemia.

Hoje, com as férias de verão chegando, os pais e as famílias de baixa renda da Flórida devem exercer todas as opções para garantir que seus filhos recebam refeições nutritivas durante o verão. O “Departamento de Agricultura dos EUA (USDA)” emitiu recentemente flexibilidades pandêmicas para escolas e creches até junho de 2022 para ajudá-los a continuar a fornecer refeições saudáveis ​​e reabrir com segurança. Famílias em toda a Flórida podem aproveitar esses programas enquanto eles existem.

Portanto, as escolas da Flórida poderão fornecer refeições às famílias durante o verão, graças à extensão do “USDA” – com refeições extremamente saudáveis ​​e nutritivas.

A insegurança alimentar tem sido um problema para muitas famílias em comunidades carentes. A pandemia, no entanto, agravou ainda mais esse problema aos famíliares que têm dificuldades para alimentar seus filhos.

E de acordo com relatório recente da “Feeding America”, na Flórida Central / Tampa Bay, provavelmente continuará a insegurança alimentar em algumas famílias este ano. O 11º Distrito da Flórida, por exemplo, foi projetado para garantir a segurança alimentar entre crianças nos EUA.

Um estudo recente da “Tufts University” descobriu que, em 2018, as escolas eram a única fonte mais saudável de alimentos dos EUA consumidos em uma amostra de crianças e adultos. O estudo também descobriu que a qualidade da dieta dos alimentos das escolas melhorou significativamente em relação a uma pesquisa semelhante conduzida em 2003-2004.

Locais de distribuição de refeições

As recentes isenções do “USDA” tornam mais fácil do que nunca para as famílias fornecerem refeições saudáveis ​​e nutritivas para seus filhos durante todo o verão. As isenções permitirão locais de distribuição de refeições seguras que atendam todas as crianças gratuitamente, independentemente da renda. Eles também permitirão que as refeições sejam servidas fora das configurações de grupo e horários das refeições normais exigidos, e para os pais e responsáveis ​​recolherem as refeições para seus filhos, incluindo coleta a granel para cobrir vários dias de alimentação das crianças.

As famílias na região da Flórida Central / Tampa Bay, devem saber sobre essas novas regras, e podem aproveitar os programas de alimentação de verão nos distritos escolares dos condados de Pinellas, Hillsborough, Pasco, Orange, Osceola e Seminole. Existem também centros comunitários, bancos de alimentos e muito mais, que também servirão e participarão.