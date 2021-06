O empresário Michel Tuma Ness, recebe homenagens de familiares, amigos e admiradores

Faleceu nesta terça-feira, o senhor Michel Tuma Ness, o Michelão, um dos fundadores do tradicional “Clube do Feijão Amigo” de Orlando; a equipe do “Jornal Nossa Gente” envia condolências à família do empresário. Em atividades há mais de 40 anos, o “Feijão Amigo” agrega mais de 110.000 “feijoeiros” no Brasil e Exterior

Da Redação

Familiares e amigos lamentaram o falecimento do senhor Michel Tuma Ness, o Michelão – pai, avô e sogro –, ocorrido nesta terça-feira, por problemas coronários. Os integrantes do “Clube do Feijão Amigo” de Orlando, fãs, amigos e clientes deixam os sentimentos e orações junto à família nesse momento de pesar.

Michelão, reconhecimento nacional – Lembrando que Michel foi um dos fundadores do tradicional “Clube do Feijão Amigo”, que há mais de 40 anos vem realizando anualmente eventos em vários países – e Orlando –, marcando a confraternização entre os profissionais de turismo, imprensa, amigos, além de representantes de diversos setores da sociedade, incluindo a classe política, esportiva e empresarial.

Em várias ocasiões, a equipe do “Jornal Nossa Gente”, que lamenta o falecimento do senhor Michel Tuma Ness, compareceu aos eventos promovidos pelo “Clube do Feijão Amigo”, representado pelo CEO Paulo de Souza, divulgando a importância dessa confraternização à comunidade.

“Não é um evento de negócios, mas uma comemoração entre amigos, um encontro maravilhoso. O lema do feijão é amizade e é isso que oferecemos aos participantes. O convidado recebe um avental e participa da nossa confraternização”, lembrava sempre Michel Tuma, em suas entrevistas.

E nos encontros – geralmente jantares –, o prato brasileiro era o centro das atenções, claro, preparado com feijão amigo, à base de bife, ovo, farofa, feijão preto e arroz, no mesmo estilo dos anos oitenta, quando foi fundado pelos empresários Michel Tuma Ness e Adel Aua.

História

Fundado em 1980, em São Paulo, idealizado por Michel Tuma Ness e Adel Auada, conceituados empresários do Turismo, o “Clube Feijão Amigo” agrega mais de 110.000 “feijoeiros” no Brasil e Exterior. O “Clube do Feijão Amigo” não tem estatutos, não tem sede própria e os associados não pagam mensalidades.

É um clube de amizade e confraternização do segmento turístico que reúne Agentes de Viagens, Hoteleiros, Companhias Aéreas, Restaurantes, Imprensa, Autoridades, Entidades de Classe e pessoas, que de maneira direta ou indireta contribuem para o desenvolvimento do Turismo no Brasil. Os encontros têm como característica o cardápio composto de: feijão, arroz, salada, bife e ovos.