Facebook planeja mudar o nome, anuncia portal de Mark Zuckerberg

Portal de Mark Zuckerberg fala da mudança de nome do Facebook em breve

A possível mudança de nome do Facebook foi anunciado no portal do próprio Mark Zuckerberg – CEO da empresa. Fala-se na construção de um metaverso para se tornar os espaços digitais mais realistas com o uso de realidade virtual ou realidade aumentada. A confirmação poderá ocorrer no próximo dia 28 de outubro, durante a conferência anual da empresa

Da Redação

O Facebook planeja mudar de nome. O anúncio foi feito no portal do próprio Mark Zuckerberg – CEO da empresa. Ainda segundo o portal, Zuckerberg planeja falar sobre esta mudança de nome, na conferência anual Connect da empresa em 28 de outubro, o que vem gerando grande expectativa, pois nada foi mencionado a respeito do provável nome – nada será revelado antes.

É certo que o gigante da mídia social, Facebook Inc, planeja mesmo se renomear com um novo nome para refletir seu foco na construção de um metaverso, relatou uma fonte com conhecimento direto do assunto.

Um metaverso refere-se a ambientes de mundo virtual compartilhados, que as pessoas podem acessar através da internet. O termo pode se referir a espaços digitais, que se tornam mais realistas com o uso de realidade virtual ou realidade aumentada.

A reformulação da marca provavelmente posicionaria o aplicativo de mídia social do Facebook como um dos principais produtos de uma empresa controladora, que supervisiona grupos como Instagram, WhatsApp, Oculus e outros, acrescentou o relatório.