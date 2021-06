Expressionismo e cor traduzem retratos enigmáticos da obra de Adriana Moa

As obras da artista plástica Adriana Moa impressionam pela expressão e cores

A artista plástica Adriana Moa conquistou espaço na Flórida, com obras incríveis que retratam personalidades e gestos do cotidiano. A arte contemporânea que alinha cor e expressão, resultando em um estilo perfeito, que encanta o público

Da Redação

A cada movimento dos pincéis, traços surgem como mágica, definindo o rosto de personalidades incríveis, como a bela Marilyn Monroe e o excêntrico Salvador Dalí. E neste contexto de quadros notáveis, há também expressão de gente anônima – de alguém que traduz a alma através do olhar. As obras da artista plástica Adriana Moa chamam a atenção, e o público parece enfeitiçado pela suntuosidade e criatividade de formas e cores. Um estilo perfeito, extremamente criativo – em pintura acrílica sob tela, utilizando-se jornal, outros tipos de papel e materiais diversos.

A técnica e a expressão – “O meu trabalho é arte contemporânea, onde cor e expressão resultam em um movimento que dá certo. Eu pinto retratos e outros tipos de pintura também, mas os ‘portraits’, como são conhecidos aqui nos Estados Unidos, com muitas cores e expressão refletem o cotidiano do século XXI, onde todos têm uma vida muito dinâmica e preenchida. Eu traduzo tudo isso com a mistura de cores primárias. Alguns chamam esse estilo de realismo espontâneo, mas eu prefiro dizer que há muita expressão e cor. As pessoas quando gostam da arte é porque se identificam”, ressalta.

“Eu acredito que o artista precisa de técnica e de expressão em suas obras para atingir um patamar privilegiado em seu processo de criação”, observa Adriana. “Essas duas coisas devem sempre caminhar juntas.”

“Em meus quadros há traços de personalidades que chamam a atenção do público, não somente traços nas imagens de pessoas sorrindo, tristes ou alegres, mas os traços de expressão podem também ser observados em uma simples pincelada. Tudo isso compõe um universo de expressões que traduz de fato a minha obra”, complementa.

Arte na pandemia

Genialidade e criação – Indagada sobre o momento ideal de criação, Adriana Moa citou a pandemia como um ponto de inspiração. “Claro, foi um período difícil para todos nós, mas, por outro lado esse tempo inspira ainda mais a criatividade. Pude trabalhar muito mais e melhor. A pandemia foi inspiradora porque tive um tempo maior para criar os meus trabalhos”, enfatiza.

“Faço obras por encomendas, recentemente terminei alguns quadros que vão decorar um restaurante a ser inaugurado em Orlando, foi uma série de quadros, onde apliquei pintura e colagem. Essas encomendas, conhecidas aqui como ‘commissioned work’ , posso fazer para qualquer tipo de ambiente, casas, empresas e galerias. Antes de aceitar o trabalho sempre analiso se o cliente quer algo que esteja dentro da minha linha de trabalho, mas posso aceitar trabalhos customizados também.”

Excentricidade e beleza – Graduada em Belas Artes em 2003 e vinda do Brasil – natural do Rio de Janeiro –, Adriana mergulhou em uma infinidade de expressões artísticas ao longo de sua carreira, incluindo desenho, litografia, escultura e pintura em tamanho grande; o último dos quais se tornando sua maior paixão.

Uma artista multidisciplinar que assina suas criações vibrantes usando o apelido AMOA, Adriana Moa catapultou para a proeminência entre a comunidade artística próspera de Orlando, rapidamente se tornando uma das artistas contemporâneas mais citadas da região.

Próximo evento

Adriana Moa se prepara para o seu próximo evento, “Celebrate Summer with the Arts @`eClatArt”, que acontecerá no dia 25 de Junho, às 05:30pm – 307 Cranes Roost Boulevard / Altamonte Springs, FL 32701. Lembrando que será aberto para visitas, porém é necessário confirmar a presença. A participação é limitada e será encerrada quando a quantidade limite de pessoas for atingida.

Serviço

www.adrianamoa.com

Instagram: @art.amoa

Facebook: Art by Adriana Moa