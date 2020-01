Edição de janeiro/2020 – p. 14

Expo do Grupo Mães Amigas abre espaço à empresas e produtos

Tudo pronto para a realização da 1ª Expo do Grupo Mães Amigas de Orlando, que acontecerá no dia 25 de janeiro – sábado –, das 11 am às 5 pm, na I-Drive Nascar, com a presença de empresários, convidados e mídia local. E segundo Vanessa e João Oliveira, idealizadores do “Mães e Amigas” e da “Expo”, o evento foi criado para que os empreendedores brasileiros possam aumentar seu network, ter mais visibilidade no mercado e mostrar suas empresas, produtos ou serviços. “Uma maneira efetiva para que todos tenham a oportunidade de se projetarem para um público bem maior e não ficar apenas na internet”, ressalta Vanessa.

Segundo João Oliveira, os produtos e serviços de cerca de 50 empresas confirmadas estarão a disposição dos visitantes, incluindo advogados, contadores, corretores de Seguro e Imóveis, dentistas, restaurantes, padarias – bolos, doces –, decorações, bijuterias, roupas e acessórios. Os cuidados com a Saúde e Beleza e muito mais, prometem ser evento importantíssimo para o comércio brasileiro na Central Flórida. “Teremos atividades para as crianças – pintura de rosto entre outras atrações. A entrada é gratuita e os ingressos já estão à disposição dos interessados”, complementa.

O evento tem o intuito de levar as empresas para serem ainda mais vistas e conhecidas na comunidade. “Nós temos um mix de empresas novas e antigas. Esse mix de empresas conhecidas com empresas novas é muito importante para o comércio local. Sem falar nas parcerias e trocas de experiências que sempre acontecem nestes tipos de eventos”, informa Vanessa.

Acrescenta a idealizadora que, “os visitantes terão uma experiência incrível, podendo participar gratuitamente das palestras, conhecer e adquirir os produtos e serviços dos nossos conterrâneos, participar dos sorteios dos stands e dos sorteios da Expo”.

“Serão seis horas de muitas atividades, portanto, convidamos todos os brasileiros da região para visitar a ‘Expo Mães Amigas’, para passar uma tarde de muita diversão e aproveitar todas as promoções”, finaliza.