Olhares consternados e tensão durante a demolição restante do “Champlain Towers South”

Uma forte explosão ecoou da estrutura restante do “Champlain Towers South”, em Surfside, pouco antes das 22h30. Então o prédio começou a cair, um andar após o outro, transformando-se em uma nuvem densa de poeira. Olhares consternados acompanharam a demolição

Da Redação

Foram momentos de tensão os segundos que antecederam a demolição total do condomínio “Champlain Towers South”, em Surfside, que desabou diante de olhares de consternação. A demolição controlada aconteceu neste domingo onde ex-residentes, bombeiros e curiosos presenciaram o momento fatal, quando o restante do prédio de 12 andares veio abaixo, formando uma densa nuvem de poeira.

A decisão de demolir o edifício Surfside veio após preocupações de que a estrutura danificada estava em risco de queda, colocando em perigo as tripulações abaixo e impedindo-os de operar em algumas áreas.

Equipes de demolição detonaram explosivos na noite de domingo, que derrubaram a parte restante danificada de um prédio de condomínio desmoronado no sul da Flórida, um passo fundamental para retomar a busca pelas vítimas enquanto as equipes de resgate buscam acesso a novas áreas dos escombros.

Uma forte explosão ecoou da estrutura pouco antes das 22h30, então o prédio começou a cair, um andar após o outro, transformando-se em uma cascata em uma explosão de poeira. Plumas ondulavam no ar, enquanto as multidões assistiam à cena de longe.

A prefeita do condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, disse que as equipes tinham permissão para retomar sua missão de busca e resgate para localizar as 121 pessoas que se acredita estarem desaparecidas sob uma asa da “Champlain Tower South” que desabou em 24 de junho. Até o momento, as equipes de resgate recuperaram os restos mortais de 24 pessoas. Ninguém foi resgatado com vida desde as primeiras horas após o colapso.

A demolição foi “exatamente como planejado”, disse ela. “Era uma imagem perfeita. Exatamente o que nos disseram que aconteceria. ”

Levine Cava expressou alívio que a busca por vítimas pode continuar agora, depois de ter sido suspensa no sábado para que os trabalhadores pudessem começar a equipar a parte danificada, mas ainda vertical da torre parcialmente desabada, com explosivos – uma operação precária que poderia ter feito a estrutura falhou.

A decisão de demolir os restos do edifício Surfside veio depois que aumentaram as preocupações de que a estrutura danificada estava em risco de queda, colocando em risco as tripulações abaixo e impedindo-os de operar em algumas áreas. Partes do prédio remanescente mudaram na quinta-feira, levando a uma suspensão de 15 horas na obra. Uma tempestade que se aproxima também acrescentou urgência às preocupações.

Os moradores da área foram orientados a permanecer dentro de casa até duas horas após a explosão para evitar a poeira levantada pela implosão. As autoridades locais foram de porta em porta para informá-los sobre o momento e para pedir-lhes que mantivessem as janelas fechadas.

Elsa antecipa demolição

A aproximação da tempestade tropical Elsa acrescentou urgência aos planos de demolição, com previsões sugerindo que pode haver ventos fortes na área até segunda-feira. O presidente Joe Biden declarou estado de emergência na Flórida por causa da tempestade, tornando possível a ajuda federal.

As últimas previsões moveram a tempestade para o oeste, poupando principalmente o sul da Flórida, mas o meteorologista do National Hurricane Center, Robert Molleda, disse que a área ainda pode sentir os efeitos.

O método usado para a demolição de domingo à noite é chamado de “derrubada energética”, que usa pequenos dispositivos de detonação e depende da força da gravidade. Levine Cava, falando antes da demolição, disse que deve derrubar o prédio no local, contendo o desabamento para as imediações de modo a perturbar minimamente o monte de entulho existente – onde se acredita que dezenas de pessoas estejam presas.

Os oficiais usaram lonas para marcar visualmente a área de busca, no caso de novos destroços se espalharem inesperadamente.

Autoridades estaduais disseram que contrataram o “BG Group”, um empreiteiro geral com sede em Delray Beach, Flórida, para liderar a demolição. Eles não responderam imediatamente a uma consulta sobre como a empresa foi selecionada, mas um contrato para os projetos exige que o estado pague à empresa US $ 935.000.