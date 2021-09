Explosão no cassino de Hollywood deixa 26 feridos; parte do teto desaba 

Parte do telhado da sala de bingo do “Seminole Classic Casino” desabou com a explosão

Segundo o porta-voz do “Seminole Classic Casino” em Hollywood, a sudeste da Flórida, houve uma explosão durante a manutenção de um sistema de supressão de incêndio. No impacto, parte do telhado da sala de bingo do cassino desabou, ferindo 26 pessoas

Cassino foi fechado para investigação – De acordo com informações da polícia local, seis pessoas foram levadas a hospitais próximos ao cassino da tribo “Seminole”, localizado na cidade de Hollywood, perto de Miami. Outras 20 pessoas foram atendidas no estacionamento do local com arranhões e outros ferimentos leves.

O porta-voz do Cassino, Gary Bitner, disse que não havia necessidade de lamentar a perda de vidas humanas e que a sala de jogos foi evacuada. No entanto, até o momento da publicação desta matéria não havia uma versão oficial que explique claramente o que aconteceu para que parte do telhado da sala de bingo do cassino desabasse.

Bitner, disse que quando os técnicos concluíram o trabalho e reativaram o sistema, uma linha conectada ao tanque se rompeu. “Na verdade, é um equipamento de supressão de incêndio que usa gás para apagar chamas”, disse o porta-voz.

De acordo com várias fontes, no momento da explosão havia cem pessoas no cassino. O casino onde ocorreu o acidente foi fechado até que as investigações sejam concluídas. O Seminole Classic Casino Hollywood foi inaugurado em 1970 e fica localizado na 4150 N. State Rd. 7.