Policiamento ostensivo procura por suspeito com colete laranja que efetuou disparos na estação

Até o momento desta publicação 13 pessoas ficaram feridas durante explosão e tiroteio na estação de metro do Brooklyn, em Nova York, na manhã desta terça-feira. O suspeito usava colete de construção amarelo e máscara de gás

Da Redação

Foram momentos de terror vividos por passageiros na estação de metrô na Rua 36, na região do Brooklyn, em Nova York, na manhã desta terça-feira, em meio a tiroteios e explosão que deixaram 13 pessoas feridas – confirmadas pela polícia até o momento desta publicação. Bombeiros e homens da polícia se mobilizam para retirar pessoas do local e evacuar a área em meio à fumaça e clima de tensão, após aos ataques que deixa Washington em alerta vermelho.

A explosão ocorreu por volta das 8h30, horário de grande movimento, e foram encontrados vários dispositivos não detonados no local, mas nenhum deles se encontra ativo, informa a equipe antibombas da polícia nova-iorquina.

Desespero de passageiros após explosão e tiroteio na estação do Brooklyn

Um homem que vestia colete laranja de construção e usava uma máscara de gás foi apontado como suspeito aos ataques pela polícia, e vem sendo procurado pelas autoridades. Segundo testemunhas, o indivíduo foi visto atirando um dispositivo e abrindo fogo contra os passageiros.



O departamento de antibombas da polícia de Nova York realiza trabalho minucioso, vasculhando todas as áreas na estação de metrô, na Rua 36, assim como a ATF, Departamento de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos Americano. Dezenas de agentes estão no local. A circulação de trens nas linhas D, N e R foram afetadas.



As escolas situadas na região ativaram protocolos contra tiroteios e os estudantes estão sendo mantidos dentro das instalações de ensino.