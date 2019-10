Edição de outubro/2019 – p. 16

“Explorando o Português” tira dúvida e abrange Literatura

O livro “Explorando o Português” da professora Maria Delboni é a síntese de trinta anos de magistério, abrangendo todas as áreas da Língua Portuguesa, incluindo acentuação, análise sintática e Literatura – desde o período Barroco no Brasil com trechos da obra de Padre Antônio Vieira, e comentando autores dos demais estilos de época até o pós-modernismo. Uma resenha minuciosa, focando no diferencial de estilo de escritores, além de informações essenciais do português, sanando dúvida no uso de conjunções como, por exemplo, porque ou por que; onde ou aonde, e assim sucessivamente. E segundo a professora, o livro foi inspirado no seu neto, que a consultava com frequência, durante o período escolar, sobre dúvidas do português. “O meu neto me ligava para tirar dúvidas, e as aulas eram por telefone. Então reuni um bom material e decidi escrever o livro. É uma varredura completa desde a nova ortografia até a literatura para que o leitor tenha noção de quem foram os nossos escritores”, relata.

Por ter trabalhado como professora de Segundo grau – Português e Inglês – Maria Delboni, através da sua obra proporciona ao leitor uma visão geral da Literatura no Brasil, citando o período Realista, mostrando trechos do livro de Machado de Assis, a maneira como o escritor trabalha o texto, em sua obra-prima, “Dom Casmurro”. O romance Naturalista de Luiz Azevedo, “O Cortiço”, é notabilizado pela autora, mostrando as diferentes manifestações da homossexualidade por meio dos personagens Albino, Pombinha e Léonie. O que mostra a originalidade do autor ao escolher assuntos polêmicos para a época. “No meu livro há trechos da obra de Guimarães Rosa, em ‘Grandes Sertões Veredas’, apontando o português diferenciado do autor. O assunto era mais comum, mas com uma abordagem diferenciada através da palavra inovadora”, enfatiza a professora e escritora.

No pós-modernismo, o escritor Paulo Coelho é citado por Maria Delboni no livro, o chamado “Mago das Letras”, que faz a diferença com uma terapia simplificada para as massas agredidas pelas neuroses do cotidiano. E além da Literatura, “Explorando o Português” é uma obra imprescindível para consultas rápidas no momento de redigir uma carta ou memorando, quando a riqueza da Língua Portuguesa e sua complexidade exige a palavra correta e os verbos em sua concordância e tempo correto.

Explica a professora que o seu livro é uma obra aberta. “Por exemplo, se eu decidir imprimir uma segunda edição poderá haver modificações, e a inclusão de textos, assuntos novos, porque a palavra, a literatura é uma obra em movimento, em aberto. Tem no livro, o capítulo Polissemia, que mostra os vários significados de uma mesma palavra e a possibilidade de criação de palavras que são adicionadas à língua a partir do momento de seu uso decorrente das mudanças dos tempos”, salienta.

Livro para os emigrantes

No momento da entrevista, a professora Maria Delboni se encontrava em Orlando – voltaria para o Brasil no dia seguinte –, mas com o objetivo de retornar à Flórida para lançar o livro “Explorando o Português”. “A primeira ideia, quando cheguei a Orlando, era promover o lançamento do meu livro em um restaurante ou igreja, onde eu faria uma explanação do meu trabalho, mas não houve tempo hábil para o agendamento”. “O livro estará disponível aos interessados, que podem enviar o pedido para o meu e-mail (mdelboni@hotmail.com), que mandarei pelo Correio. É um livro com linguagem simples, onde as dúvidas do português podem ser sanadas com uma consulta prática e rápida”, informa.

Segundo Maria Delboni, “Explorando o Português” – com 225 páginas –, é um livro leve, facilmente encontrado no seu Face e Instagram”, lançado o ano passado na Feira do Livro em Genebra, na Suíça, e no Reino Unido, junto à comunidade brasileira que reside naqueles países. “O livro também foi vendido para brasileiros que residem em Boston (MA), e está agendado para o lançamento em Lisboa, onde lanço o novo livro, ‘Tempo de Liberdade’, no stand do ‘Sem Fronteiras’. Este mesmo livro, ‘Tempo de Liberdade’, será lançado no dia dois de novembro, próximo, em Natal (RN)”.

Natural da cidade de Passos (MG), a professora Maria Delboni tem formação em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), tendo residido no Espírito Santo(ES), atualmente mora em Belo Horizonte, mãe de quatro filhos, e com quatro netos. Fez graduação em inglês, fala espanhol, alemão, italiano e francês, é doutora em “Ciências da Educação” pela “Universidad Nacional de Rosário” – Santa Fé –, na Argentina.

Ela integra o movimento, “Mulherio das Letras”, que reúne mulheres formadoras de opinião, com o objetivo de resgatar os valores da mulher no contexto social, discutindo assuntos como feminicídio, entre outros temas de relevância, abordando também o preconceito existente contra a mulher, que, segundo a autora, induz ao cerceamento das mulheres. “Estamos de olho na sociedade e discutimos os nossos direitos. É um grupo fechado, que reúnes mulheres que buscam a identidade feminina através da palavra”.

“No meu novo livro ‘Tempo de Liberdade’, é abordada a questão da mulher, o olhar feminino através dos anos, sem usar palavrão ou linguajar chulo. A trilogia que começa com “Nas Asas do tempo” pode servir muito bem para os professores da matéria Moral e Cívica, para ser trabalhada em sala de aula, uma vez que faz uma varredura completa no comportamento da sociedade desde os anos sessenta, em relação aos preconceitos e juízos de valores relativos à mulher . O conceito entre liberdade e libertinagem, o jogo do dar e receber. É preciso estar em alerta, em como usá-los”, finaliza a escritora.