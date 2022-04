Encontro entre famílias, caça ao ovo de Páscoa entre crianças celebram a Páscoa na Central Flórida

Segundo dados divulgados pelo “WalletHub”, Orlando ocupa o terceiro lugar entre as melhores cidades para celebrar a Páscoa neste 2022. O “Nossa Gente” preparou algumas dicas para a caça ao ovo de Páscoa para garotada em Orlando

Da Redação

Uma série de eventos gratuitos acontecerá neste sábado e domingo na Flórida Central para comemorar a Páscoa. Com as restrições relacionadas à flexibilização da pandemia da Covid-19, muitos moradores irão celebrar o domingo de Páscoa com familiares e amigos.

A Páscoa é uma ocasião especial para as famílias, principalmente às crianças, ligadas ao coelhinho da Páscoa e os ovos de chocolate – data com significado importante da ressurreição de Jesus Cristo, um fato que marcou o mundo e todas as gerações.

Segundo dados divulgados pelo “WalletHub”, a cidade de Orlando ocupa o terceiro lugar entre as melhores cidades para celebrar a Páscoa neste 2022. Famílias que se reúnem em momento tão especial, seja para o almoço e mesmo para passeios em vários pontos da cidade.

O “Jornal Nossa Gente” tem dicas para você e sua família celebrarem a Páscoa neste fim de semana. Entre as comemorações em Orlando, a caça ao “Ovo de Ouro”, para crianças entre dois a 12 anos, é um acontecimento tradicional. O evento que reúne famílias será especial este ano, após dois anos de restrições. A partir das 9 horas deste sábado, no “Central Winds Park”, evento oferecerá brindes e um grande prêmio para quem conseguir o “ovo de ouro” – a criançada vai fazer a festa.

Em Orlando também acontecerá grande caça a ovos de páscoa para a garotada, no “Glow in the Dark Easter Egg Hunt”, localizado em 2565 E Kaley Ave. O evento será entre às 10h às 12h. As crianças poderão se divertir com artistas de balões, pintura facial e a tradicional busca aos ovos de Páscoa.

A ‘Thrive Church” estará realizando uma caça aos ovos de Páscoa, neste sábado, das 10h às 12h, na “Innovation Middle School”, 13950 Storey Park Blvd, Orlando, FL 32832. Já o “Oviedo Mall” vai comemorar a Páscoa com uma caça aos ovos, neste sábado, das 11h30 às 13h30 em todo o shopping.

Evento de Páscoa “Hop To It”, das 9h ao meio-dia deste sábado, promete muitas surpresas, no “Maitland Community” Park, 1400 Mayo Ave. A caça aos ovos começa às 10h. O coelhinho da Páscoa chega para fotos às 10h30. Haverá artesanato e jogos para todas as idades.

Em Kissimmee, tem a famosa caça ovos de páscoa, que acontecerá neste sábado, das 11 às 14 horas, no tradicional “Centro Histórico de Kissimmee”. Tem também um evento gratuito de Páscoa, no “Marydia Community Park”, localizado na 707 Sawdust Trail Kissimmee, a partir das 10h.