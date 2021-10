Eventos de Halloween e festivais de outono; diversão assustadora!

O maior evento de Halloween da Flórida terá muitas surpresas para as crianças

O verão já passou e as temperaturas mais amenas chegaram, então saia e aproveite alguns festivais populares de outono e eventos de Halloween em Polk County. Aqui está uma lista de eventos favoritos de Halloween e festividades de outono para você conferir

Da Redação

O maior evento de Halloween da Flórida terá muitas surpresas e novidades para as crianças. Nos fins de semana de outubro, por exemplo, sua família poderá experimentar a diversão assustadora e excêntrica de um dos eventos de Halloween mais populares na Flórida Central. Visite o “LEGOLAND Florida Resort” e desfrute de doces ou travessuras no estilo de bairro, além de muitos doces assustadores e shows sazonais.

Fantasmas e duendes LEGO – Além disso, os fins de semana “Brick-or-Treat” incluem personagens LEGO assustadores e arrepiantes exclusivos na celebração do Halloween das crianças. Brick-or-Treat está incluído na admissão de um dia normal.

Fantasmas, duendes e guloseimas à disposição da garotada. Comece seu truque ou travessura no “Ghosts, Goblins e Goodies” do “Central Florida’s Visitor Information Center”. Este festival de outono gratuito para toda a família inclui um concurso de escultura de abóbora, ingressos para a atração “BOGO” e um caricaturista no local. Alimentos e presentes estarão disponíveis para compra em fornecedores locais. Mais importante ainda, os fornecedores passarão nossos doces para as crianças. Trajes são bem-vindos.

Já o “Harvest Holler Corn Maze”, nos fins de semana, até 14 de novembro, reservas muitas surpresas – é divertido para toda a família. Este evento apresenta um labirinto de milho, passeios em feno, animais de fazenda, um canteiro de abóboras e muito mais. Localizado em Polk City, perto de Lakeland, Winter Haven e Auburndale.

Passeios de Halloween na Wonder House, conta a histórica “Wonder House”, que oferece passeios diurnos e noturnos para o Halloween em outubro. Durante as visitas a este 5.700 m². ft. casa histórica em Bartow, os hóspedes serão entretidos com histórias de fantasmas, guloseimas e coleções pessoais de curiosidades em exibição.

Destaque a Maratona de filmes de Halloween no Silvermoon Drive-In, no dia 22 de outubro às 19h.Assista a todos os seus filmes de terror favoritos, como Frankenstein, Beetlejuice, It e muito mais na maratona de filmes de Halloween do Silvermoon Drive-In. Os ingressos custam US $ 25 por carro para uma noite cheia de fantasmas.

“SUN ‘n FUN Spooktacular”. Acampe no estilo Halloween nesta temporada assustadora no campus da SUN ‘n FUN expo. Com atividades divertidas como casas mal-assombradas, doces ou travessuras, s’mores e muito mais, há muita diversão no SUN ‘n FUN Spooktacular!