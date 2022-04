Joe Biden estaria preparando novo pacote de ajuda à Ucrânia, relata alto funcionário da Casa Branca

A secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, disse que Biden discutiu “enviar mais munição e assistência de segurança para a Ucrânia” durante uma videochamada com outros aliados na terça-feira. Funcionário da Casa Branca confirma o envio

Da Redação

Segundo informações de um funcionário do alto escalão da Casa Branca, o presidente Joe Biden está programado para anunciar um novo pacote de ajuda de segurança nos próximos dias que incluirá artilharia e munição adicionais para a Ucrânia. Sem se identificar, e falando sob condição de anonimato, relatou que os detalhes do último pacote de ajuda estão sendo finalizados.

Na semana passada, antecipando uma ofensiva russa no leste da Ucrânia, Biden aprovou um pacote de US$ 800 milhões que inclui helicópteros adicionais e o primeiro suprimento de artilharia americana. Os EUA já enviaram cerca de US$ 2,6 bilhões em ajuda militar à Ucrânia desde a invasão russa.

Questionado por repórteres se enviaria mais artilharia, o presidente Joe Biden disse que “sim”. Já a secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, falou que Biden discutiu “enviar mais munição e assistência de segurança para a Ucrânia” durante uma videochamada com outros aliados na terça-feira.

O primeiro-ministro canadense Justin Trudeau; a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen; o Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel; o presidente francês Emmanuel Macron; o chanceler alemão Olaf Scholz; o primeiro-ministro da Itália, Mario Draghi; o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida; o secretário-geral da OTAN Jens Stoltenberg; o presidente polonês, Andrzej Duda; o presidente romeno, Klaus Iohannis; e o primeiro-ministro britânico Boris Johnson participaram da ligação que durou mais de 80 minutos.