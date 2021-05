A Miss representante de Myanmar, Candy Thuza, consegue asilo político nos EUA

Candy Thuza, Miss Myanmar, conseguiu asilo político nos EUA após receber voz de prisão em seu país. Ela participou do Miss Universo 2020, em 16 de maio de 2021, quando fez do seu desfile um ato de protesto contra a junta militar de Myanmar – 780 mortos e mais de 4 mil pessoas presas

Da Redação

A prisão decretada à jovem Candy Thuza, de Myanmar, após ter participado do Miss Universo 2020, em 16 de maio de 2021, representando o seu país, causou indignação. Esta semana, ela conseguiu asilo político nos EUA. Thuza tinha receio de voltar à terra natal, pois sabia que as consequências seriam drásticas, por conta de seu engajamento político.

Com o pedido de asilo foi concedido, a Miss Myanmar 2020 agora poderá morar e estudar nos EUA. Para Candy Thuza, isso representa o fim de um pesadelo, e ela terá oportunidade de planejar o seu futuro.

Candy Thuza recebeu voz de prisão por ir ao Miss Universo, realizado na Flórida, em 16 de maio de 2021, e, desde então, não pode voltar para casa. O desfile de Thuzar foi feito como um ato de protesto contra a junta militar de seu país, que assumiu o governo em fevereiro, um golpe que deixou 780 mortos e mais de quatro mil pessoas presas.

Ao chegar a Indianápolis, cidade do estado norte-americano de Indiana, Candy foi acolhida e recebida com alegria. “Por favor, ajudem. Estamos desamparados. Nos matam como animais”, disse ela no evento do concurso.

Na ocasião, Candy ainda mostrou um cartaz em que dizia “orem por Myanmar”.