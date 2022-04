Teste do bafômetro para identificar a Covid-19 estará disponível em clínicas, hospitais e sites móveis

Segundo autoridades da “FDA” o chamado bafômetro “InspectIR Covid-19” detecta pessoas com o vírus em apenas três minutos. Esse tipo de teste pode ser realizado em clínicas, hospitais e sites móveis sob supervisão de pessoal especializado

Da Redação

O teste do bafômetro para identificar se a pessoa está com Covid-19 foi aprovado pela “Food and Drug Administration (FDA)” dos EUA pela primeira vez. O chamado bafômetro “InspectIR Covid-19” detecta os componentes químicos existentes nas amostras que são coletadas e que estão associadas a esta doença, explicou o “FDA” em comunicado.

O teste pode ser feito soprando em um tubo que é conectado a um dispositivo que capta a amostra. A “FDA” informou que esse tipo de teste pode ser realizado em locais como clínicas, hospitais e sites móveis para testar a Covid, sob supervisão de pessoal especializado, e leva três minutos para produzir um resultado.

Segundo Jeff Shuren, da “FDA”, uma inovação rápida para detectar a Covid. Trata-se de técnica usada para separar e identificar substâncias químicas combinadas que identifica rapidamente cinco compostos orgânicos voláteis ligados à infecção.

Quando o teste confirma a presença de marcadores para esses compostos orgânicos, dá um resultado positivo, que, segundo a “FDA”, deve ser confirmado posteriormente com um teste molecular.

Este foi o objeto de um estudo com 2.409 voluntários, com sintomas de Covid, e nenhum dos quais apresentou sensibilidade de 91,2%, percentual que se refere a positivos que o bafômetro “InspectIR Covid-19” identificou corretamente .

Além disso, o teste teve 99,3% de especificidade, que é o táxon dos negativos que o teste detectou corretamente. A análise também mostrou que em uma população com apenas 4,2% de infectados, ou tem um valor preditivo de 99,6%, ou significa que é confiável em áreas com baixa incidência da doença.