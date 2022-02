Estudo de especialistas em doenças infecciosas infantis descarta inflamação rara em crianças vacinadas

Com análise especialista em doenças infecciosas pediátricas da Universidade Vanderbilt divulgada na terça-feira, fica comprovado que a vacina contra Covid-19 em crianças não causa a doença formalmente conhecida como síndrome inflamatória multissistêmica

Da Redação

É improvável que as vacinas contra Covid-19 causem uma doença inflamatória rara ligada à infecção por coronavírus em crianças, de acordo com uma análise de dados do governo dos EUA divulgada na terça-feira.

A doença formalmente conhecida como síndrome inflamatória multissistêmica em crianças, causa febre e sintomas que afetam pelo menos dois órgãos e geralmente incluem dor de estômago, erupção cutânea ou olhos vermelhos. É uma complicação incomum em crianças que contraíram Covid-19 e raramente afeta adultos. A condição geralmente leva à hospitalização, mas a maioria dos pacientes se recupera.

Desde fevereiro de 2020, mais de 6.800 casos foram relatados nos EUA, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).

Como parte do monitoramento da segurança da vacina Covid-19, o CDC e a “Food and Drug Administration (FDA)” incluíram a condição em uma lista de possíveis complicações de preocupação especial. Alguns casos relatados em pessoas sem evidências detectáveis ​​de infecção por coronavírus levaram pesquisadores do CDC e de outros lugares a realizar a nova análise.

A possibilidade de que as vacinas possam de alguma forma causar a doença é apenas teórica, e a revisão não encontrou evidências para isso, disse o coautor do estudo, Dr. Buddy Creech, especialista em doenças infecciosas pediátricas da Universidade Vanderbilt, que dirige um estudo sobre o efeito sobre filhos das vacinas contra a Covid-19 desenvolvidas pela Moderna.

“Não sabemos qual é a contribuição exata da vacina para essas doenças”, disse Creech. “A vacina sozinha, na ausência de uma infecção anterior, não parece ser um gatilho substancial”, acrescentou.

Os resultados mostram que a doença inflamatória pode ocorrer após a vacinação em uma em um milhão de crianças que contraíram Covid e em uma em cada 3 milhões que não têm evidências detectáveis ​​​​de uma infecção anterior por coronavírus.