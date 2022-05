Estados com maiores taxas de mortes por armas de fogo nos EUA, aponta CDC

É preocupante o número de mortes por armas de fogo, segundo dados divulgados após tiroteio em escola no Texas

Quase oito em cada dez assassinatos nos EUA envolveram uma arma de fogo. Dados apontam quais os estados têm maiores taxas de mortes por armas de fogo no país. Confira os dados divulgados pelo “CDC” e “FBI”

Da Redação

Após massacre na escola “Robb Elementary” de Uvalde, no Texas – 19 alunos e duas professoras morreram –, quando o garoto identificado como Salvador Ramos, de 18 anos, entrou armado e começou a atirar, levantamento aponta quais estados com maior taxa de mortes por armas de fogo nos EUA. Quase oito em cada dez assassinatos no país em 2020 envolveram uma arma de fogo.

Em 2020, o ano mais recente para o qual há dados completos disponíveis, 45.222 pessoas morreram por ferimentos causados ​​por armas de fogo nos EUA, segundo dados dos Centros de Controle de Prevenção de Doenças (CDC).

Essas estatísticas incluem assassinatos e suicídios com armas de fogo, juntamente com três outros tipos menos comuns de mortes relacionadas a armas rastreadas pelo CDC: aquelas que não foram intencionais, que envolveram a polícia e aquelas cujas circunstâncias não puderam ser determinadas.

O total exclui as mortes nas quais as lesões por arma de fogo desempenharam um papel contribuinte, mas não primário. As estatísticas de mortalidade do “CDC” são baseadas em informações contidas em certidões de óbito oficiais, que identificam uma única causa de morte.

Embora tendam a receber menos atenção pública do que os assassinatos relacionados a armas, os suicídios são responsáveis ​​pela maioria das mortes por armas de fogo no país.

Em 2020, 54% de todas as mortes relacionadas a armas nos EUA foram suicídios (24.292), enquanto 43% foram assassinatos (19.384), segundo o “CDC”. As demais mortes por arma de fogo naquele ano foram não intencionais (535), envolveram policiais (611) ou tiveram circunstâncias indeterminadas (400).

Quase oito em cada dez assassinatos em 2020, envolveram uma arma de fogo. As taxas de mortalidade por armas variam muito por estado, com base em números de 2020.

Maior taxa de mortes

Os estados com as maiores taxas de mortes relacionadas a armas – contagem de assassinatos, suicídios e todas as outras categorias rastreadas pelo “CDC” – incluíram: Mississippi (28,6 por 100.000 pessoas); Luisiana (26,3); Wyoming (25,9); Missouri (23,9) e Alabama (23,6).

Os estados com as taxas mais baixas são: Nova York (5.3); Rhode Island (5.1); Nova Jersey (5.0) e Massachusetts (3,7).

Tipos de armas de fogo

Segundo o “FBI”, rifles, a categoria que inclui armas de fogo às vezes chamadas de “armas de assalto”, estiveram envolvidos em 3% dos assassinatos com armas de fogo. Espingardas estavam envolvidas em 1%. O restante dos homicídios por arma de fogo e homicídios não culposos (36%) envolveram outros tipos de armas de fogo ou aquelas classificadas como “tipo não declarado”.