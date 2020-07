Está chegando o BDO Live Song Festival 2020

O BDO Live Song Festival é o primeiro festival de música on-line para brasileiros que vivem nos Estados Unidos. As inscrições que vão até a próxima sexta-feira, dia 17, ainda nem terminaram, mas, já foi registrado pela organização deste grande evento um recorde de inscritos.

O reality show que vai celebrar a cultura brasileira na América através da canção será realizado, todas as sextas-feiras, entre 24 de julho e 18 de setembro. Os classificados serão conhecidos em lives transmitidas pela internet no canal do YouTube e no Facebook do Brazilian Day Orlando e de seus parceiros.

Das músicas apresentadas nas parciais semanais, duas seguirão para a etapa de voto popular que vai ocorrer durante uma semana, ou seja, entre o dia da apresentação até a sexta-feira seguinte, quando será anunciada a canção escolhida pelo público e que vai direto para a semifinal. A outra música vai para a repescagem.

O seleto corpo de jurados é composto por personalidades brasileiras de destaque nacional e internacional. Para escolher os músicos inscritos, os organizadores do BDO Live Song Festival reuniram alguns dos principais nomes das mais variadas vertentes musicais. Veja quais são os jurados que já confirmaram presença:

● Evandro Mesquita — Blitz

● Mu Carvalho — A Cor do Som

● Zé Henrique — Yahoo

● Guto Goffi — Barão Vermelho

● Danilo Caymmi

● Roberto Menescal

● Leoni

● Dudu Falcão

● Dan Torres

● Michael Sullivan

● Marina Elali

● Guto Graça Mello

● Daniel Silveira

● Roger Henri

● Juliano Cortuah

● Marcelo Azevedo — Miami

● Zé Luís — Nova York

● Ricardo Marins

● Cláudio Infante

● John Chácara

● Carlinhos Freitas

● Pierre Onassis (Olodum, Bom Balanço e Afrodisíaco)

● Ricardo Garcia

● Ricardo Feghali (Roupa Nova)

● Leandro Barros

● Ronaldo Barcelos

● Mila Burns — Globo Internacional

O BDO Live Song Festival conta com o aval da Abramus – Associação Brasileira de Música e Artes –, que é a maior associação de direitos autorais do país com mais de 70 mil titulares. Também é a única das associações vinculadas ao Ecad que trabalha com os segmentos de artes cênicas e artes visuais.

Participar de um festival da canção com tanta visibilidade e ser selecionado pelos maiores nomes da música brasileira, pode ser a grande chance dos imigrantes brasileiros que vivem nos EUA, e que lutam para serem reconhecidos e vangloriados no mundo artístico.

O BDO Live Song Festival vai dar ao primeiro colocado um prêmio bem especial: a produção da música apresentada, criação e produção do videoclipe, digital mídia marketing. Ele também será contratado para apresentação no show presencial Brazilian Day Orlando 2021.

Todos os detalhes do festival são disponibilizados no site www.bdolive.com e nas redes sociais.

O BDO Live Song Festival é uma realização do Brazilian Day Orlando, BR Plus, Prima Marketing e Studio 94.

Patrocínio: First Choice Law, Milla Orlando, PowerHouse, Larson Accounting Group, Atlantic American Partners, Mubarak Law.

Parceiros: Facebrasil, Gazeta News, Radio Gazeta News, Jornal B&B, Jornal dos Sports, Acontece Magazine, Brasil Best, Radio Manchete-USA, Nossa Gente, USBRTV, Radio Orlando News e Nossa Radio USA.

Apoio: Abramus, Consulado-Geral do Brasil em Miami, Recomendo Business Network, CFBACC (Câmara do Comércio da Flórida Central), Rotary Club of Brazil-Orlando, City of Orlando, Visit Orlando.