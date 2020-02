Edição de fevereiro/2020 – p.40

Espelhos na decoração

O espelho é uma ferramenta valiosa para qualquer proposta de decoração e design, seja um projeto complexo ou uma simples ambientação. Além disso, é importante destacar que nos dias atuais, devido às novas tecnologias, ferramentas de produção e manuseio deste material, possuímos as mais diversas aplicações, além do convencional espelho emoldurado, colado ou parafusado na parede. É possível criar caixilhos, usá-los apoiados em barrotes, perfis, gessaria e tudo aquilo que sua criatividade mandar. Inclusive, temos no mercado, diferentes tonalidades de espelho como o bronze, o cobre, o prateado, o fumê, bem como os espelhos coloridos que já se encontram disponíveis em lojas e vidraçarias com mais facilidade. Eles também podem receber acabamentos e lapidações como o bisotê, variações de espessura, montagens e sobreposições. No que se referem aos lugares onde podemos usufruir de uma bela decoração com espelhos, não há limites. Todos os ambientes da casa estão aptos a serem decorados com este acessório, não se limitando apenas aos banheiros, armários e closets, como muitos acreditam ainda hoje. Aos poucos, ele dominou o hall e as entradas das edificações. Mais adiante virou peça tradicional para sala de jantar. E hoje ele está em todos os lugares, inclusive nos mais diversos espaços comerciais. Em lojas, consultórios, prédios corporativos, escritórios, hotéis, você vai se deparar com uma decoração de espelhos.

Espelhos Iluminados

Após o advento das lâmpadas LED, um dos recursos mais comuns utilizados na decoração com espelhos são as fitas ou mangueiras iluminadas. Colocadas atrás dos espelhos, embutidas no móvel onde ele será aplicado ou no próprio gesso, a iluminação deve favorecer o uso do espelho e dá a impressão que ele está solto.

Espelhos Venezianos

Se você é daqueles que valorizam e gostam dos detalhes clássicos na decoração, assuma esse seu gosto e aposte em molduras trabalhadas, cheias de relevo. Normalmente, esses espelhos, vem com lapidações laterais ou algum tipo de jateamento, como os venezianos antigos que estão em alta.

Móveis espelhados

Já é comum encontrarmos uma grande família de móveis revestidos com espelho em lojas do segmento. Mesas de centro e laterais, aparadores, consoles e até mesmo cachepôs com acabamento espelhado tem sido bastante explorados por decoradores, designers e arquitetos. Se você acha que o ambiente já tem muita informação, aí está a solução. As peças são leves, fluidas e neutras. Principalmente em cozinhas pequenas, é muito comum encontrarmos armários espelhados, que além de ajudarem no aumento da luminosidade, deixarão o espaço muito mais elegante e com maior profundidade.

Essa linda mesa de centro espelhada ajuda a incrementar na decoração da sala de estar e ainda garante um ar bem moderno e jovem. Para dar uma quebrada e deixar o ambiente mais descolado, você pode combinar o móvel com outros itens de diferentes materiais, como a madeira.

Revestir paredes com espelhos

Decorar as paredes com espelhos sempre será uma boa opção, mas fique atento à composição, ao volume que será ocupado, para que haja equilíbrio e proporção no espaço. Em algumas situações, você poderá paginar recortes, desenhos, quadrados, losangos, de acordo com o estilo do projeto. Os móveis espelhados já são tendência no mercado nacional e internacional e podem combinar perfeitamente com qualquer ambiente da sua casa. Além de clarear e dar aquela incrível impressão de mais profundidade, eles ainda ajudam a melhorar o fluxo de energia da casa, segundo a sabedoria oriental do Feng Shui. Espero que aproveitem algumas as ideias! Até a próxima!