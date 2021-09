O escritor e professor Luciano Nasso recebe homenagens na “Feira Internacional do Livro”

O professor Luciano Nasso, autor do livro científico, “A Glândula Pineal e a Mudança de Comportamento em 28 Dias”, pela Editora VLM Press, foi homenageado em Orlando durante a “VIII Feira Internacional do Livro – Domênico – Hispânico”, realizada no último sábado (25). O evento também homenageou o Brasil

Da Redação

O Brasil foi o país homenageado este ano na “VIII Feira Internacional do Livro – Domênico – Hispânico”, realizada no último sábado (25), em Orlando, oportunidade em que o escritor brasileiro, o professor Luciano Nasso – autor do livro científico “A Glândula Pineal e a Mudança de Comportamento em 28 Dias”, pela Editora VLM Press –, recebeu as devidas homenagens. O evento, promovido pela “Organização Latino Americana de Assistência Social (OLAS)”, contou com a presença de autores hispânicos, autoridades e convidados.

Diretores da Feira recepcionaram escritor homenageado – Recebido pelos membros da diretoria da “Feira do Livro”, Luciano Nasso conversou com leitores, falou da importância do livro, resultado de sua tese de estudos durante seis anos. Em meio às entrevistas, cumprimentos e acenos, marcou presença no evento em grande estilo, consolidando o sucesso de sua obra junto à Comunidade hispânica.

“Sem dúvida, foi uma honra ter participado da Feira, representando os escritores brasileiros. Todo ano, a Republica Dominicana, através de sua organização em Orlando, homenageia um país, e este ano o Brasil foi o país homenageado. Eu fui convidado para representar os escritores brasileiros e isso, foi de extrema importância, estar inserido no mercado literário hispânico. O meu livro, também foi traduzido para o espanhol, além de ter sido traduzido para o inglês”, ressalta Luciano.

Professor Luciano entrevistado por hispânicos – “A Feira hispânica tem o mesmo estilo da Bienal do Livro no Brasil, com vários stands, tarde de autógrafos, visitação, mobilizando um grande público. Este ano, entretanto, devido à pandemia, foi uma feira virtual, com o presença de escritores, autoridades da Republica Dominicana, e um público rotativo, ou seja, se revezando para não haver aglomeração em um ambiente fechado.”

Traduzido em três idiomas – espanhol, inglês e português –, o livro “A Glândula Pineal e a Mudança de Comportamento em 28 Dias”, pela Editora VLM Press –, é o resultado da tese apresentada pelo Professor Luciano Nasso em 2017, com total sucesso, após a conclusão de mestrado, comprovando a eficiência da glândula pineal, que, quando reprogramada no cérebro, “melhora o desempenho de nossas atividades, eliminando o cansaço e a insônia, controlando o ciclo menstrual feminino”, enfatiza Nasso.

“Eu provo que o ciclo de todas as coisas é de vinte oito dias. Por exemplo, se você está doente e vai ao médico, o mínimo do efeito do remédio da cura, dependendo do caso, é de duas semanas, quatorze dias. E se alguém engessa a perna, o ciclo é vinte oito dias, mesmo que falem em trinta dias. O ciclo de mudança lunar é vinte oito dias.”

“Nós não percebemos isso, mas o livro ensina como controlar o relógio biológico através da reprogramação mental de comportamento, o que é inédito. E quando isso ocorre tudo melhora”, alerta Nasso. “A pessoa que não dorme, fica desregulada e improdutiva.”