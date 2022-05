As escolas públicas do Condado de Orange já preparam cardápio para as refeições de alunos durante as férias

O programa começará em 31 de maio para locais limitados e 1º de junho para todas as outras escolas designadas. Vai até 31 de julho. Mais de 224 escolas vão poder servir refeições gratuitas para crianças durante o verão

Da Redação

Mais de 224 escolas públicas do Condado de Orange estarão oferecendo café da manhã e almoço gratuitos para as crianças durante o verão. Os alunos, a maioria de famílias de baixa renda, terão todo suporte alimentar, de acordo com Lora Gilbert, diretora da “Food and Nutrition Services – OCPS.”

O programa começará em 31 de maio para locais limitados e 1º de junho para todas as outras escolas designadas. Vai até 31 de julho. Cada refeição servida incluirá frutas e vegetais frescos, uma entrada e leite, informa o distrito escolar em um comunicado à imprensa.

De acordo com a “OCPS”, todos os itens do menu são testados e aprovados por pelo menos 80% dos alunos. As refeições gratuitas estarão disponíveis em escolas com programas de verão, acampamentos de verão e em várias igrejas, bem como seis filiais da Biblioteca de Orange County.

“As refeições de verão são essenciais para a saúde de muitas crianças”, disse Lora Gilbert. “A fome não acaba, nem a necessidade de frutas e vegetais frescos, leite ou proteína todos os dias. Queremos que os pais saibam que as crianças têm acesso a refeições nutritivas de segunda a sexta-feira gratuitamente durante todo o verão.”

Serviço

Para mais informações sobre locais e horários de atendimento, ligue para 211 ou visite o site da OCPS – https://www.ocps.net/departments/food_and_nutrition_services/summer_feeding