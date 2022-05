Nas escolas públicas da Flórida a necessidade de segurança total para proteção de alunos e professores

O que as escolas do seu distrito estão fazendo para manter os alunos seguros? Todas as escolas públicas da Flórida são obrigadas a ter pelo menos um oficial de recursos escolares. Acompanhe as medidas de precauções

Da Redação

Após trágico tiroteio na “Robb Elementary School”, no Texas, escolas em todos os condados da Flórida Central discutem sobre as medidas de segurança para manter os alunos, professores e funcionários seguros. Na Flórida, a lei estadual exige que as escolas tomem precauções avançadas para evitar eventos de tiroteio em massa e intervir em situações perigosas antes que ocorram.

Esses requisitos incluem serviços e treinamento de saúde mental de funcionários de escolas públicas estaduais e aumento do financiamento para as necessidades de segurança escolar. Embora existam diretrizes para todas as escolas públicas do estado, cada distrito lida com a segurança dos alunos de maneira diferente.

Funcionários da escola pública de Brevard disseram que há pelo menos um Oficial de Recursos Escolares ou um Especialista em Segurança Escolar em cada escola. De acordo com o site das Escolas Públicas de Brevard, existem 27 segurançass armados, espalhados pelas escolas do distrito com a missão de confrontar atiradores escolares com força letal, se necessário.

Após o tiroteio em 2018 na “Marjorie Stoneman Douglas High School” em Parkland, Flórida, a “Flagler Schools” disse que aumentou o número de câmeras em todas as escolas, além de adicionar outras melhorias de segurança exigidas pelo estado.

“É importante notar que nós, assim como nossos parceiros de aplicação da lei, examinamos o que aconteceu quando a violência atinge qualquer escola em todo o país e reavaliamos o que estamos fazendo localmente”, disse Jason Wheeler, especialista em informações comunitárias da”Flagler Escolas públicas.”

Condado de Orange

De acordo com os funcionários das escolas públicas do Condado de Orange, há pelo menos um segurança em cada escola primária e média do condado, e dois seguranças em cada escola secundária.

Condado de Osceola

Um porta-voz das escolas públicas do Condado de Osceola disse que todas as escolas de ensino fundamental, médio e K-8 em todo o distrito têm um segurança em tempo integral no campus e todas as escolas de ensino médio têm dois. Os seguranças no Condado de Osceola são policiais empregados pelo “Departamento de Polícia” da Cidade de Kissimmee, “Departamento de Polícia” da Cidade de St. Cloud e Gabinete do Xerife do Condado de Osceola.

Um porta-voz do distrito disse que as escolas públicas do Condado de Osceola cumprem todos os requisitos listados na legislação. Trabalham para garantir a segurança de seus alunos e pessoal.

Condado de Seminole

Funcionários do condado de Seminole disseram que se dedicam a manter pelo menos um segurança em cada escola, mas há dois em cada campus do ensino médio. Há também entre três e quatro seguranças no “Seminole High School 9th ​​Grade Center.”