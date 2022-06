Escola do Texas onde ocorreu massacre de alunos e professores será demolida

Ainda não está definida a data para a demolição da escola primária “Robb Elementary School”, em Uvalde

A demolição da escola primária “Robb Elementary School”, em Uvalde, no Texas, foi um pedido do “Conselho de Educação” e do presidente Joe Biden. “Não se pode pedir a uma criança ou a um professor para voltar àquela escola”, disse o presidente da Câmara da cidade durante entrevista

Da Redação – Por decisão do “Conselho de Educação”, e sugestão do presidente Joe Biden, a escola primária “Robb Elementary School”, em Uvalde, no Texas, onde ocorreu o tiroteio no dia 24 de maio com 21 mortos – 19 crianças e dois adultos –, será demolida e dará lugar a uma nova sede. O massacre que chocou o país abriu o debate sobre o acesso de menores na compra de armas.

“Não se pode pedir a uma criança ou a um professor para voltar àquela escola. Seria cruel, após a catástrofe que assustou pais e alunos”, disse o presidente da Câmara de Uvalde, Don McLaughlin.



A escola tem atualmente quase 600 alunos. McLaughlin não estabeleceu um prazo para quando iria ocorrer a demolição. Ainda há várias investigações em curso por causa do tiroteio e de como a polícia agiu em Uvalde.



O ataque do jovem de 18 anos, Salvador Ramos, provocou o ressurgimento do debate acerca da problemática da violência armada nos EUA, assim como a necessidade de haver regulamentações mais restritas para a compra e uso de armas.