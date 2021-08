As locações do filme “The Blind One” serão em Orlando, reunindo elenco de novos atores

O filme “The Blind One” será rodado em Orlando, com a participação de atores da “VP Academy” – Escola preparatória para atores, com acesso a televisão, cinema e propagandas. A empresária Leticia Trabone, diretora de Elenco, fala das perspectivas de produção de uma história impactante: com mensagem de fé e superação

Da Redação

As empresárias Leticia Trabone e Andrezza Carvalho, da “US! Brazil Magazine” revista brasileira nos USA, também comandam a “VP Academy” – Escola preparatória para atores, com acesso a televisão, cinema e propagandas que já conquistou nove prêmios internacionais, e atua há sete anos no mercado. Uma trajetória de sucesso no mundo do entretenimento, abrindo oportunidades a novos talentos, através de trabalhos memoráveis com participação de alunos.

Andrezza Carvalho e Leticia Trabone – Este é o caso do filme “The Blind One”, que em breve será rodado em Orlando, com supervisão de Leticia Trabone – diretora de Elenco –, e Andrezza Carvalho – assistente de direção –, que reúne gente talentosa, que promete surpreender.

Sem dúvida, é a grande chance para um grupo privilegiado de novos atores, que frequentaram as aulas da “VP Academy” e que agora coloca em prática um aprendizado essencial, sob a orientação de profissionais experientes. O momento de levar à frente das câmeras, todos os segredos e performance da interpretação.

“O elenco de ‘The Blind One’ será formado por atores daqui, de Orlando, da ‘VP Academy’, e este trabalho é importante para o portfólio dos alunos. Ele faz o curso, e no final tem vaga garantida para atuar, seja no cinema, em propaganda ou na televisão. Estou selecionando os atores, definindo as personagens e adaptando-as ao roteiro que está sob os cuidados da diretora da ‘VP Academy’, Lilian Bonfim. Contamos também com o Raul Gama, ex-diretor da Globo, que vem dando uma força neste trabalho”, comenta Leticia.

A diretora destaca ainda as irmãs gêmeas Marias Twins, influenciadoras digitais, que vão viver a protagonista do filme – Lily Miller –, além das atrizes Camila Salvarani, Fabiana Corotenuto e Sophia Caetano, que já estão confirmadas no elenco.

“The Blind One” é uma mensagem de fé e superação, e conta sobre uma jovem de 16 anos, Lily Miller, que tem um encontro consigo mesma – uma experiência sobrenatural. A garota, com a ajuda do irmão, consegue salvar um grupo de jovens durante festa em sua casa. E o que seria impossível, acaba obtendo um desfecho impressionante, que reflete na família de Lily. Os pais reatam o relacionamento, além de outras situações que complementam a trama. Sem dúvida uma história que prende a atenção e traduz o poder da perseverança.

Atriz – participou de novelas –, bailarina e dedicada às artes, Leticia Trabone tem trabalhado com afinco, empenhada na seleção do elenco, em contato com a roteirista, organizando detalhes para que atores e personagens estejam na mesma sintonia antes de rodar o filme. Mas, como o dom de interpretar está na alma, Leticia confessa a reportagem que sente vontade de voltar a atuar. De estar frente às câmeras e mostrar tudo o que sabe das artes cênicas. “Vejo o pessoal se preparando as filmagens, então bate aquela vontade de atuar. É algo que está em mim, o meu lado atriz que fala mais alto. Quem sabe, na última hora eu resolva atuar (sorri).”

Serviço

“VP Academy”

Telefone – 407-408-0675