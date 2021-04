A empresária Izabel Menezes está comemorando 10 anos de bom trabalho nos EUA

Izabel Menezes – Independent Beauty Consultant –, comemora 10 anos como empresária Mary Kay, enaltecendo as mulheres dos EUA, com os melhores produtos de beleza, além de cumprir uma série de outras atividades

Da Redação

A empresária Izabel Menezes – Independent Beauty Consultant –, realiza importante trabalho em Orlando com produtos de beleza, celebra 10 anos de relevantes atividades em limpeza e decoração de festas. Paralelo a tudo isso, Mary é também líder do louvor em sua igreja, além de cursar faculdade de Administração de Empresas e cuidar de três crianças menores. Mas de onde vem tanta vitalidade e empenho de uma mulher empreendedora, sempre solícita, mantendo bom humor a todo momento?

Trajetória de sucesso – “Descobri que os valores, legado e princípios da companhia eram muito além de vendas, e, sim, um estilo de vida na qual você sonha, trabalha para si mesma e é reconhecida. Cresce ajudando aos outros, conhece pessoas incríveis e inspiradoras e lugares fantásticos”, exemplifica.

“Nunca deixe que outras pessoas digam que você não é capaz para ter seu próprio negócio, pois só você irá saber o quão é gratificante alcançar sucesso, realizar seus sonhos, vencendo, obstáculos e sendo melhor a cada dia. Grata a Deus por essa grande oportunidade de ser também diretora com uma grande missão de enriquecer a vida de outras pessoas, através de produtos de beleza!”

Bacharel Business Administration and Management, General, pela “Florida Christian University”, Izabel Menezes administra junto com o marido a “Direct Millwork & Furnishing Inc.” Carismática recebe o carinho da Comunidade brasileira em Orlando. A Consultora de produtos de beleza está sempre atenta às novidades da indústria de cosméticos, orientando suas clientes com dedicação e profissionalismo.

“Ofereço consultoria de beleza grátis, na demonstração e apresentação dos produtos certos para o seu tipo de pele individual ou em grupo. Essa tem sido a minha meta de trabalho ao longo desses dez anos de atividades”, comemora.