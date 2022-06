Elton John rebate especulações de saúde após clique em cadeira de rodas

O cantor e compositor britânico Elton John, preocupou os fãs recentemente, ao ser fotografado por um paparazzi usando cadeiras de rodas. O clique ocorreu durante passagem pelo aeroporto de Leipzig, na Alemanha, depois de um show da sua turnê de despedida e antes da apresentação gravada no Jubileu de Platina de Rainha Elizabeth II.

Após a repercussão, o cantor se manifestou sobre o assunto nas redes sociais. Ele agradeceu a preocupação dos fãs e garantiu que está muito bem de saúde.

“Quero agradecer a todos os meus fãs por entrarem em contato para perguntar sobre minha saúde, depois que os tablóides publicaram uma história boba sobre minha ‘aparência frágil’ em uma cadeira de rodas”, declarou. O músico ainda ressaltou sua alegria por estar realizando sua turnê. “A verdadeira história é que estou bem de saúde, amando meus shows e tocando e cantando no meu melhor.”

Elton revelou ainda, que a razão para ter usado a cadeira de rodas foi apenas para descansar. “Depois de outro show empolgante de 2,5 horas, chegamos ao aeroporto de Leipzig pouco antes do toque de recolher, para descobrir que parte do aeroporto havia fechado. Foi uma caminhada extremamente longa para chegar ao avião, então minha equipe gentilmente colocou uma cadeira de rodas para que eu pudesse descansar meu quadril depois de fazer o show. Isso é tudo, pessoal”.

Vale lembrar que em maio deste ano, o cantor anunciou o retorno da turnê ‘Farewell Yellow Brick Road Tour’, marcando sua aposentadoria dos palcos após ter cancelado em 2018 para se submeter a uma cirurgia no quadril. O britânico será tema de um novo documentário da Disney+ chamado “Goodbye Yellow Brick Road: The Final Elton John Performances and the Years That Made His Legend”, previsto para o final deste ano.