Elsa perde a força e intensidade dos ventos enfraquece ao atingir a costa da Flórida

Para a população que se preparou para a chegada da tempestade Elsa, foi um alívio, pois a tempestade tropical enfraqueceu nesta quarta-feira ao atingir a costa norte do Golfo da Flórida, no final da manhã, informa o “Centro Nacional de Furacões NHC”. A tormenta havia se intensificado para um furacão, o primeiro da temporada, na noite de terça ao longo do sudoeste da Baía de Tampa.

A tempestade, no momento da publicação desta matéria, estava a oeste de Tampa Flórida, com ventos máximos sustentados de 115 km/h, informou o NHC. A previsão é de que a tormenta atravesse o sudeste dos EUA até quinta-feira.

A tempestade Elsa havia se tornado furacão no momento em que passou a se mover em direção à Flórida. Antes, o fenômeno perdeu força depois de sua passagem por Cuba, na segunda-feira, de onde partiu sem registrar de maiores danos.

A tempestade deixou um rastro de destruição em várias ilhas do Caribe, com ao menos três mortes – uma na ilha de Santa Lúcia e duas na República Dominicana.

Ainda assim, moradores do estado americano se preparam para possíveis transtornos. O governador Ron DeSantis teme que os fortes ventos causem grandes estragos em Tampa, porque as águas da baía de Tampa são relativamente rasas — o que aumenta a chances de fortes ondas atingirem a cidade.