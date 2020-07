Os empresários David Desormoux Jr. e Caroline Braga Desormoux falam dos efeitos do CBD

O CBD, extraído da planta Hemp (maconha), ganha força nos consultórios médicos e laboratórios. Os efeitos curativos surpreendem, e segundo os empresários Caroline e David Desormoux Jr., da “The Hemp Depot Orlando”, ajudam no tratamento do câncer, autismo, epilepsia e insônia

Da Redação

Com resultados eficazes no combate à dor – tratamento do câncer –, ansiedade e aos portadores de autismo e epilepsia –, o CBD, ou Canabidiol, componente extraído da planta Hemp (maconha), vem ganhando força nos consultórios médicos e laboratórios. Os efeitos curativos da planta também são benéficos às pessoas com insônia, oxigenando as células e revigorando as energias, de forma natural, pois o CBD funciona no organismo como se fosse remédio homeopático. Em Orlando, os empresários, Caroline Braga Desormoux e David Desormoux Jr., proprietários da loja “The Hemp Depot Orlando”, há seis anos trabalham com produtos derivados do CBD, atendendo uma clientela em várias faixas etárias. “Na nossa loja física, atendemos há um ano e meio’, conta Caroline.

“The Hemp Depot Orlando” – Em entrevista ao “Jornal Nossa Gente”, Caroline Desormoux explica que os produtos comercializados pela sua loja não contêm o THC – componente alucinógeno da planta Hemp –, que é extraído da planta para a fabricação do “Hemp Oil (feito das folhas), “Hemp Seed Oil (semente), além de sabão, chá, creme e bala de goma. “É importante ressaltar que o CBD não é remédio, mas um suplemento que faz com que o organismo reaja muito bem, combatendo todos os males sintomáticos, e isso ajuda na hora de dormir, neutralizando a ansiedade. Acordamos mais dispostos quando temos uma boa noite de sono. Temos cigarro e um óleo que se coloca embaixo da língua”, lembra à empresária.

“O CBD pode ser tomado em todas as idades, desde que a dosagem seja a correta. As pessoas não sabem como tomar, qual a quantidade. É preciso ter conhecimentos, como funciona e o porquê. Cada organismo reage de forma diferente, portanto, é necessário que a pessoa vá até a loja e tenha uma avaliação para saber exatamente o quanto pode e deve tomar. Damos todas as explicações ao cliente. É essencial ter esse encontro. Por exemplo, crianças com autismo podem tomar todos os dias, mas a criança normal, só de vez em quando, no caso de sintoma gripal, por exemplo”, avalia Caroline.

“Adolescentes podem tomar todos os dias, e os adultos duas vezes ao dia, o mesmo para pessoas da terceira idade. Você toma a cada oito horas. É importante dizer que o CBD não afeta outros medicamentos, ele limpa o organismo sem causar nenhum dano porque é natural”, reforça.

Pessoas sadias tomam CBD

Hemp CBD Oil – Segundo a empresária, ao ser consultada sobre o perfil dos seus clientes, trata-se de cidadãos em tratamento do câncer, entre outras doenças como autismo e epilepsia, e também pessoas sadias, que tomam o medicamento pelo bem estar do organismo, deixando todos mais dispostos. “Você não precisa estar doente para tomar o CBD, pelo contrário, é um suplemento valiosíssimo para o organismo com efeitos benéficos imediatos. Por exemplo, o leite materno contém CBD.

Disse Caroline Desormoux que não é necessário ter prescrição médica para pegar o medicamento na loja. “É um suplemento, portanto, você pode comprar sem restrições porque é um produto legal para venda nos Estados Unidos. Deixando evidente que os nossos produtos não contém o THC, que é alucinógeno, porque é retirado na hora da fabricação. Portanto, as pessoas vão à loja e adquirem os produtos CBD”, finaliza a empresária.

Serviço

The Hemp Depot Orlando

Endereço: 110 N. Bumby Ave suite D Orlando, FL 32803

Telefone atendimento em inglês: 407-917-5757

Atendimento em Português: 407-900-8272