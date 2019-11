Editora Livr(a) realiza Workshop de Empreendedorismo em Nova Iorque

A Editora Livr(a) vai realizar em Nova Iorque, nos Estados Unidos, o I Workshop de Empreendedorismo Literário, que acontece no dia 07 de dezembro, das 12pm às 4pm, no restaurante Brazil Brazil 46, em Manhattan. O evento faz parte da Semana do Empreendedorismo Literário, que também vai contar com uma noite de autógrafos, além de reuniões internas de atendimento.

O ingresso para o Workshop custa U$ 50, inclui bebidas e aperitivos e está à venda no site empreendedorismoliterario.editoralivra.com . O Grupo de Mulheres do Brasil NY vai receber 20% do valor dos ingressos vendidos.

A Livr(a) é a única editora startup do mundo que trabalha com foco na autora, cuidando da qualidade dos livros publicados e também modelando cada escritora para que possa transformar seus livros num empreendimento e fonte de renda.

O objetivo do Workshop é mostrar para o brasileiros que vivem no exterior como usar a publicação de livros para ganhar autoridade, alavancar sua marca pessoal e/ou empresarial e também potencializar a venda de produtos e serviços.

Alexandra Vidal, fundadora e CEO da Editora Livr(a), explica que ter um livro publicado é uma das melhores maneiras para ganhar autoridade no mercado ou nicho profissional. “Quando você publica um livro falando da sua expertise, você mostra que está preparado para oferecer o melhor na sua área de atuação. Isso impulsiona a venda de seus produtos ou serviços, ou até mesmo do seu branding pessoal”, afirma.

Noite de Autógrafos

A CEO é uma das escritoras que vai lançar em Nova Iorque seu livro “Fui ser livr(a) – Como encontrar a frequência do propósito e fazer acontecer”. Sua sócia Paula Brukmuller, CCO da startup, estará ao seu lado lançando também seu primeiro livro “Te mando flores da Grécia”, uma autobiografia onde ela conta como transformou uma tragédia pessoal em uma volta ao mundo inspiradora.

Outras quatro autoras da Editora Livr(a) também vão participar da noite de autógrafos lançando seus livros:

– Bruna Andrade – “Uma Startup pra chamar de minha ”

– Cécile Duret – “Seja sua melhor versão – 31 hábitos que mudarão a sua vida”

– Rebeca Danieli – “Viva pela sua própria força ”

– Patrícia Caetano – “Comece por aqui – Uma mulher fazedora, sem fórmulas, sem segredos. Apenas fazendo”

Expansão

A Semana do Empreendedorismo Literário da Editora Livr(a) deve estar de volta aos Estados Unidos em breve, já que está estudando um convite para realizar o mesmo evento em Miami, na Flórida, no mês de Fevereiro. A startup também já tem turnê agendada pela Europa em 2020.

Propósito

Fundada há cinco meses, a Editora Livr(a) é uma startup de inovação disruptiva, que promove empoderamento econômico de mulheres através de uma metodologia própria de empreendedorismo literário.

A Livr(a), de acordo com Alexandra Vidal, é uma startup de impacto socioambiental. Ou seja, toda vez que uma mulher faz a opção por publicar seu livro com a editora, está automaticamente promovendo o empoderamento de outra mulher em situação de vulnerabilidade social. “Além disso nossas autoras também apoiam automaticamente projetos de eco business e sustentabilidade. Esse é um dos propósito da Livr(a) e procuramos linkar todas as nossas ações com esses pilares”, explica.