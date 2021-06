É uma menina: nasce o segundo filho do casal príncipe Harry e Meghan

Príncipe Harry e Meghan Markle comemoram nascimento da filha em comunicato, sem fotos

A bebê, Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor, nasceu saudável e pesava 3,2 kg. A filha do príncipe Harry e Meghan, é o oitavo bebê na linha de sucessão ao trono britânico. Os pais celebraram a chegada da nova integrante da família. A imagem da “Lili” não foi divulgada

Da Redação

Nasceu sexta, dia 4, o segundo filho do casal, príncipe Harry e Meghan Markle, a duquesa de Sussex. É uma menina. E segundo um porta-voz do príncipe Harry e Meghan, a bebê nasceu saudável e os pais deram as boas-vindas à filha, Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor, às 11h40. Ela pesava 3,2 kg.

Seu primeiro nome, Lilibet, é o mesmo que o apelido da rainha. O segundo é em homenagem a sua avó e à mãe de Harry. O bebê é o oitavo na linha de sucessão ao trono britânico.

O casal divulgou um comunicado junto com o anúncio no domingo, dizendo: “Ela é mais do que poderíamos ter imaginado e continuamos gratos pelo amor e orações que sentimos de todos. Obrigado por sua gentileza e apoio contínuos durante este momento muito especial para nossa família. ” A declaração não incluiu nenhuma imagem.

Harry e a atriz americana Meghan Markle se casaram no Castelo de Windsor em maio de 2018. Seu filho Archie Harrison Mountbatten-Windsor nasceu um ano depois.

Polêmica real

No início de 2020, o casal anunciou que deixaria seus deveres reais e se mudaria para os EUA, citando atitudes racistas da imprensa britânica. Eles agora moram em Montecito, uma área chique perto de Santa Bárbara, na Califórnia.

Apesar de deixar os deveres reais, Harry mantém seu lugar na ordem de sucessão ao trono. Antes dele estão o Príncipe Charles; O príncipe William, seus filhos os príncipes George, Charlotte e Louis; mais tarde, vêm Enrique e seus filhos Archie e Lilibet.